El 06293, segundo quinto premio de la Lotería de Navidad 2019

Uno de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad 2019 ha recaído en el número 06293. El décimo, dotado con 60.000 euros a las 170 series, ha estado muy repartido. Cada décimo obtiene un premio de 6.000 euros. Como el premio es inferior a los 10.000 euros, quienes tengan este décimo no tendrán que pagar nada a Hacienda.

Ha salido a las 10.24 horas y ha sido vendido en numerosos puntos del país como Sevilla, Roquetas de Mar (Almería), Toro (Zamora), A Coruña, Ibiza, Madrid, Málaga, Burgos, Valencia, Barcelona, Valladolid, Gijón, Asturias, Pamplona, Granadilla de Abona (Tenerife) y Gandía (Valencia), entre otros.

COMUNIDAD VALENCIANA

El número 06.293 ha repartido un total de 192.000 euros en ocho localidades de la Comunidad Valenciana, donde se han vendido 32 décimos, premiado cada uno de ellos con 6.000 euros. En Gandí (Valencia), se han consignado 11 décimos en la administración del Paseo Marítimo de Neptuno; en la del Centro Comercial Gran Alacant de Santa Pola (Alicante) cinco décimos; en la de la Avenida Armada Española de Benidorm (Alicante) tres décimos, y otros tres en la administración número 3 de Manises (Valencia).

La administración 201 de Valencia, en la calle Uruguay, ha vendido dos décimos, y se ha consignado un único décimo en una administración de Alicante, una de Benidorm, dos de Elche, una de Manises, dos de Valencia y una de Xàtiva, respectivamente.

ANDALUCÍA

El segundo quinto premio del sorteo especial de Navidad, el número 6.293, deja en Andalucía casi 4 millones de euros, la mayoría en Sevilla capital y en Roquetas de Mar (Almería), ya que en ambos lugares se han consignado 30 series, dotadas con 60.000 euros cada una -6.000 euros el décimo-. La administración que ha repartido el premio en Sevilla es la número 103, situada en la calle Asencio y Toledo, número 33, mientras que en Roquetas es la número 4, en la Avenida del Mediterráneo. En Málaga capital, en la administración de la calle Bolivia, se han vendido otras dos series.

En total se han consignado en Andalucía 644 décimos, que además de estas tres administraciones están muy repartidos por toda la comunidad, con décimos premiados en diferentes localidades de las provincias de Málaga, Sevilla, Granada, Almería y Cádiz.

Dirección: AV. MEDITERRANEO, 67

Población: ROQUETAS DE MAR

Provincia: ALMERIA

Teléfono: 950333231

Series: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137

Administración de loterías: LOTERIA ORMAECHEA

Dirección: ALAMEDA URQUIJO-52

Población: BILBAO

Provincia: VIZCAYA

Teléfono: 944410347

Series: 170

Administración de loterías:

Dirección: AVDA DEL CID, 20

Población: BURGOS

Provincia: BURGOS

Teléfono: 947239654

Series: 1, 2

Administración de loterías:

Dirección: C.C. CARREFOUR-ALFONSO MOLINA, S/N LOC 8

Población: CORUÑA (A)

Provincia: CORUÑA (A)

Teléfono: 981134699

Series: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 167

Administración de loterías:

Dirección: ASENCIO Y TOLEDO,33

Población: SEVILLA

Provincia: SEVILLA

Teléfono: 954693136

Series: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77

Administración de loterías:

Dirección: PTA DEL MERCADO, 33

Población: TORO

Provincia: ZAMORA

Teléfono: 980693341

Series: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107

Administración de loterías:

Dirección: RUDA,17

Población: MADRID

Provincia: MADRID

Teléfono: 913654819

Series: 158, 159, 160, 161, 162

Los premios inferiores a 10.000 euros estarán exentos de pagar impuestos. Aquellos que superen dicha cifra tendrán que dar a Hacienda un 20% del premio. Los premiados no necesitarán hacer ningún trámite específico, ya que Loterías y Apuestas del Estado retiene el importe del tributo al cobrar el premio y se lo ingresa directamente a Hacienda. La tributación a Hacienda no es acumulable, por lo que si le toca diferentes premios inferiores a diez mil euros no tendrá que tributar por ninguno de ellos.