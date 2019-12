Uno de los ocho quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad 2019 ha recaído en el número 74770, que ha tocado en Sevilla, Pontevedra, Madrid, Alcalá de Guadaira, Santa Cruz de Tenerife, Navarra...

Ha salido a las 10.42 horas y ha estado muy repartido. Ha sido vendido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Vigo (Pontevedra), Piedrahita (Ávila), Arroyo de la Luz (Cáceres), Madrid, Santa Cruz de la Palma (Tenerife), Lorca (Murcia), Granadilla de Abona (Tenerife), Castelldefels (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, entre otras localidades.

Este premio es el quinto de los ocho quintos premios que este domingo arrojan los bombos de la lotería que desde las 9.10 horas se celebra en el Teatro Real de Madrid

El décimo, dotado con 60.000 euros a las 170 series, ha estado muy repartido. Cada décimo obtiene un premio de 6.000 euros. Como el premio es inferior a los 10.000 euros, a quienes les haya tocado este premio no tendrán que pagar nada a Hacienda.

El 74.770, quinto quinto premio de la Lotería de Navidad 2019

En 2018 este premio recayó íntegramente en la administración de lotería número 2 de El Campello (Alicante).

[Aquí puedes comprobar si tu décimo ha sido premiado]



Hay que dividir entre diez para calcular el dinero que se lleva cada décimo en el caso de que el número sea premiado.

1º premio o el 'Gordo': 4.000.000 euros

2º premio: 1.250.000 euros

3º premio: 500.000 euros

4º premio: dos premios de 200.000 euros

5º premio: ocho premios de 60.000 euros

Pedrea: 1.794 premios de 1.000 euros

Números anterior y posterior al 1º premio: dos premios de 20.000 euros

Números anterior y posterior al 2º premio: dos premios de 12.500 euros

Números anterior y posterior al 3º premio: dos premios de 9.600 euros

Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 297 premios de 1.000 euros

Centenas del 4º premio: 198 premios de 1.000 euros

Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 1.000 euros

Reintegro: 9.999 premios de 200 euros

Los premios inferiores a 10.000 euros estarán exentos de pagar impuestos. Aquellos que superen dicha cifra tendrán que dar a Hacienda un 20% del premio. Los premiados no necesitarán hacer ningún trámite específico, ya que Loterías y Apuestas del Estado retiene el importe del tributo al cobrar el premio y se lo ingresa directamente a Hacienda. La tributación a Hacienda no es acumulable, por lo que si le toca diferentes premios inferiores a diez mil euros no tendrá que tributar por ninguno de ellos.