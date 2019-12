El 41.710, un cuarto premio de la Lotería de Navidad, también muy repartido

Uno de los ocho quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad 2019 ha recaído en el número 41.710, que ha tocado en Barcelona, Alicante, A Coruña, Cádiz, Málaga, Murcia y Utrera (Sevilla)...

Ha salido a las 11:47 horas y se ha vendido, entre otras administraciones, en la de Utrera (Sevilla), Badalona (Barcelona), Madrid, Barcelona, Alicante, Jerez de la Frontera (Cádiz), Torrejón de Ardoz (Madrid), Málaga, Murcia y Cullera (Valencia).

Este primer cuarto premio del Sorteo ha repartido 26 millones de euros en la localidad sevillana de Utrera, que es su código postal, donde se han consignado 130 series, valoradas en 200.000 euros cada una -20.000 euros el décimo-.

El premio ha sido vendido en la administración número 1 de esta localidad, situada en la plaza de la Constitución, número 13.

Hay otras dos series consignadas en Andalucía, una en la capital de Málaga, en la administración número 5, de la calle Granada; y otra en Jerez de la Frontera (Cádiz), en un centro comercial Hipercor de la Avenida Andalucía.

Por tanto, el total consignado en la comunidad con este premio es de 26,4 millones

El premio ha salido en la tabla sexta, donde cantan Nerea Pareja Martínez y Luis Alcides Paniagua y extraen bolas Judith García Benítez y Carlos Luis Rondal Montaño

El décimo, dotado con 60.000 euros a las 170 series, ha estado muy repartido. Cada décimo obtiene un premio de 6.000 euros. Como el premio es inferior a los 10.000 euros, a quienes les haya tocado este premio no tendrán que pagar nada a Hacienda.

En 2018 este premio recayó íntegramente en la administración de lotería número 2 de El Campello (Alicante).

1º premio o el 'Gordo': 4.000.000 euros

2º premio: 1.250.000 euros

3º premio: 500.000 euros

4º premio: dos premios de 200.000 euros

5º premio: ocho premios de 60.000 euros

Pedrea: 1.794 premios de 1.000 euros

Números anterior y posterior al 1º premio: dos premios de 20.000 euros

Números anterior y posterior al 2º premio: dos premios de 12.500 euros

Números anterior y posterior al 3º premio: dos premios de 9.600 euros

Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 297 premios de 1.000 euros

Centenas del 4º premio: 198 premios de 1.000 euros

Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 1.000 euros

Reintegro: 9.999 premios de 200 euros

Los premios inferiores a 10.000 euros estarán exentos de pagar impuestos. Aquellos que superen dicha cifra tendrán que dar a Hacienda un 20% del premio. Los premiados no necesitarán hacer ningún trámite específico, ya que Loterías y Apuestas del Estado retiene el importe del tributo al cobrar el premio y se lo ingresa directamente a Hacienda. La tributación a Hacienda no es acumulable, por lo que si le toca diferentes premios inferiores a diez mil euros no tendrá que tributar por ninguno de ellos.