Comprueba si tu décimo tiene premio con el comprobador de COPE

El primer premio de la Lotería de Navidad 2020, conocido por todos como 'El Gordo', ha recaído en el número 72.897. El número fue cantado a las 12.02 horas en el sexto alambre de la sexta tabla. La terminación de los décimos acabado en '7' ha tocado 21 veces.

El número ha sido vendido en Punta Umbría (Huelva), Reus (Tarragona), Granada, Madrid (Doña Manolita), Boñar (León), O Grove (Pontevedra), Bilbao, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Jávea (Alicante), Cáceres, El Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba y Haría (Las Palmas). Además, se ha consignado en San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo (Pontevedra), O Porriño (Pontevedra), Salamanca, Bonavista (Tarragona), Oliva (Valencia), Alfara del Patriarca (Valencia) y Zamora.

Consulta si tu décimo tiene premio

¿Te ha tocado a ti el Gordo? ¿Te conformas con un pellizquito? Con COPE.es es fácil saber si te ha tocado la Lotería de Navidad 2020. Basta que uses nuestro comprobador y al instante sabrás si la fortuna te ha sonreído. Con solo un click, podrás saber si tu décimo ha sido premiado y cuánto has ganado. Para ello, sólo necesitas poner el número del décimo jugado (de cinco cifras) y el importe. Rápidamente sabrás cuánto has ganado. Puedes repetir la operación tantas veces como necesites.

Este es el dinero que recibirás si te ha tocado una pedrea

La pedrea de la Lotería de Navidad 2020 es un buen consuelo para aquellos a los que no les ha tocado algunos de los principales premios del sorteo extraordinario. El Gordo reparte cuatro millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado.El segundo Premio da 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo o 6.250 por euro jugado) y el tercer premio 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado). También son codiciados los dos cuartos premios (200.000 euros por serie o 20.000 por décimo, 1.000 por euro jugado) y los ocho quintos premios (60.000 euros por serie o 6.000 por serie, 300 por cada euro jugado)

El 06095 ha sido agraciado con el segundo premio del sorteo de la Lotería de Navidad de 2020, premiado con 125.000 euros por décimo y también muy repartido. El tercero, para el 52.472, ha caído en Antas, Santa Margarita de Montbui, Terrasa, Sant Boi de Llobregat, Barbate, Peñarroya, Pueblonuevo, Cuenca, Torrevieja, Ripoll, Sahagún, Ourense, Toledo o Madrid. El sorteo de la Lotería de Navidad también tiene dos cuartos premios, ocho quintos y un sinfín de terminaciones, aproximaciones, pedreas y reintegros. Por ejemplo, como el Gordo ha caído en "7", todos los décimos que acaben en ese número recibirán lo jugado. Si tienes un décimo, tu premio será de 20 euros.

¿Cuánto dinero de mi premio de la Lotería de Navidad se quedará Hacienda?

El año pasado, la Agencia Tributaria ingresó por el sorteo 175 millones de euros, una gran cantidad pero 13,6 millones menor que el año anterior. La razón, el aumento del mínimo exento de gravamen hasta los 20.000 euros de premio.

En 2018, la cuantía exenta estaba en 10.000 euros, y precisamente se incrementó hasta los 20.000 euros para los premios derivados de juegos que se celebrasen en 2019. Este año 2020 la cuantía exenta de gravamen también se ha modificado y ha ascendido hasta los 40.000 euros. De esta manera esta Navidad solo tienen que tributar el Gordo, el segundo y tercer premio. Ni cuartos, ni quintos sobrepasarían esa cantidad exenta.