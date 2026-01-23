Usman Garuba responde en El Partidazo de COPE a la gran pregunta sobre el futuro próximo del Real Madrid en Europa: ¿Euroliga o NBA Europa?

Tras la victoria del Real Madrid frente al Mónaco en la Euroliga, el jugador Usman Garuba ha atendido a los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' desde el vestuario. El pívot ha sido claro sobre las especulaciones que rodean su carrera y la posible creación de una división de la NBA en Europa, dejando su futuro en un segundo plano.

Preguntado por Pilar Casado sobre qué preferiría jugar, si NBA o Euroliga, Garuba respondió con contundencia: "Baloncesto, baloncesto, y no sé, me da igual". El jugador ha añadido que no sabe qué pasará, pero confía en que su club estará "en la mejor posición posible, ya sea NBA, NBA Europa o Euroliga".

Una racha imparable

El Real Madrid atraviesa un gran momento de forma, y Garuba lo confirma: "Estamos jugando mejor y obteniendo muchas victorias". El equipo ha sumado su quinta victoria consecutiva en la competición, la duodécima en casa, tras superar a un rival de entidad como el Mónaco.

Pese a la buena dinámica, Garuba mantiene los pies en el suelo y adopta una mentalidad de partido a partido. "Vamos jornada a jornada", ha afirmado, consciente de la dureza de la Euroliga. "A la mínima, si obtienes un par de jornadas malas, puedes bajar a incluso la décima posición", ha advertido.

El fortín de casa como clave

De cara al futuro, el pívot es consciente de que todavía quedan "encuentros muy difíciles" y "muchos viajes fuera de casa contra rivales muy exigentes". Por ello, ha señalado la que considera que será la clave para el equipo: "Asegurar los partidos que tenemos en casa siempre, y con eso nos irá bien".