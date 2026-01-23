COPE
Usman Garuba responde en El Partidazo de COPE a la gran pregunta sobre el futuro próximo del Real Madrid en Europa: ¿Euroliga o NBA Europa?

El jugador del Real Madrid asegura que su club estará en la mejor posición posible, ya sea en la NBA o en la Euroliga, y se centra en el presente del equipo blanco

Usman Garuba, jugador del Real Madrid de baloncesto
Pilar Casado charló con el jugador del Real Madrid tras el triunfo del equipo blanco en la Euroliga al Mónaco

Redacción Deportes

1 min lectura1:49 min escucha

Tras la victoria del Real Madrid frente al Mónaco en la Euroliga, el jugador Usman Garuba ha atendido a los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' desde el vestuario. El pívot ha sido claro sobre las especulaciones que rodean su carrera y la posible creación de una división de la NBA en Europa, dejando su futuro en un segundo plano.

Preguntado por Pilar Casado sobre qué preferiría jugar, si NBA o Euroliga, Garuba respondió con contundencia: "Baloncesto, baloncesto, y no sé, me da igual". El jugador ha añadido que no sabe qué pasará, pero confía en que su club estará "en la mejor posición posible, ya sea NBA, NBA Europa o Euroliga".

Una racha imparable

El Real Madrid atraviesa un gran momento de forma, y Garuba lo confirma: "Estamos jugando mejor y obteniendo muchas victorias". El equipo ha sumado su quinta victoria consecutiva en la competición, la duodécima en casa, tras superar a un rival de entidad como el Mónaco.

Pese a la buena dinámica, Garuba mantiene los pies en el suelo y adopta una mentalidad de partido a partido. "Vamos jornada a jornada", ha afirmado, consciente de la dureza de la Euroliga. "A la mínima, si obtienes un par de jornadas malas, puedes bajar a incluso la décima posición", ha advertido.

El fortín de casa como clave

De cara al futuro, el pívot es consciente de que todavía quedan "encuentros muy difíciles" y "muchos viajes fuera de casa contra rivales muy exigentes". Por ello, ha señalado la que considera que será la clave para el equipo: "Asegurar los partidos que tenemos en casa siempre, y con eso nos irá bien".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

