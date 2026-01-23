López Nieto sentencia el modelo actual del baloncesto europeo: "Es un negocio muy bonito pero una pérdida de dinero continua"

Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja, ha analizado en 'El Partidazo de COPE' el complejo futuro que afronta el baloncesto europeo. En la entrevista con Juanma Castaño, ha señalado que el panorama para 2027 se presenta "aún más complejo" con la posible coexistencia de una división europea de la NBA y la Euroliga, un escenario que considera insostenible.

Un modelo económicamente insostenible

López Nieto ha descrito la Euroliga como un producto "deportivamente muy bonito para el espectador", pero que para los clubes supone "una pérdida de dinero continua". Según el presidente de Unicaja, el modelo actual se basa fundamentalmente en el "mecenazgo", una situación que lo convierte en insostenible a largo plazo para la mayoría de equipos.

El dirigente ha diferenciado la situación de los clubes propietarios de la Euroliga de los que no lo son, que afrontan un perjuicio económico aún mayor al no recibir "ni un euro del reparto televisivo". Como ejemplo, ha citado la decisión de Gran Canaria, que tras ganar la Eurocup renunció a jugar la Euroliga por "no poder mantener esas pérdidas", una decisión que calificó de "muy razonable".

La NBA como solución y el papel del Real Madrid

En este contexto, López Nieto opina que la NBA pretende dar "cobertura a largo plazo" a un producto deportivo de gran calidad. Ha explicado que el proyecto, según le han contado, incluiría "cuatro plazas para equipos pequeños" que podrían clasificarse por méritos deportivos, lo que les permitiría acceder a un reparto económico equitativo durante su participación.

El presidente de Unicaja ha calificado al Real Madrid como un club que "marca tendencia" y que es "importantísimo" tanto para la NBA como para la Euroliga por mezclar "tradición deportiva y potencial económico". Sin embargo, ha advertido del riesgo de un calendario superpuesto: "No hay espacio para tanta gente, tantos partidos, los jugadores no pueden llegar".

Un futuro incierto a partir de 2027

Respecto a si el nuevo formato arrancará en 2027, López Nieto se ha mostrado cauto pero crédulo, basándose en la información de Jorge Garbajosa y en la seriedad del proyecto de la NBA. "No creo que la NBA venga aquí mostrando la pata tanto y después cerrando la puerta", ha afirmado. Además, ha adelantado que espera recibir más información en la próxima reunión del Buró de la BCL a principios de febrero.