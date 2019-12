Comprobar Lotería de Navidad: introduce tu décimo y comprueba tu número. Durante todo el día de hoy, una vez termindo el sorteo, uno de los usos de Intener que haremós los españoles que hemos jugado uno o varios décimos será comprobar la lotería de navidad para saber si nos ha tocado algo y, por supuesto, cuánto ha sido la cantidad que hemos ganado. Llegó el día, el día 22 de diciembre tiene lugar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2019, una de las fechas más llenas de ilusión para todos los españoles.

Para averiguar si eres uno de los agraciados, en COPE encontrarás un comprobador de décimos de Lotería de Navidad muy sencillo y facilisimo de utilizar, tanto desde un ordenador como un móvil. Tan solo deberás introducir los cinco dígitos del número a comprobar, los euros que has jugado en caso de que sea una participación o que haya compartido el décimo de lotería y dar al botón de comprobar. En cuestión de segundos sabrás si has sido o no premiado y con qué cantidad.

Comprobar Lotería de Navidad: Cómo funciona el comprobador.

Pedrea de la lotería de Navidad 2019: números premiados con mil euros. Ya conocemos los premios de la Lotería de Navidad 2019.

Os proporcionamos un buscador de premios de la pedrea del Sorteo Extraordinario de Navidad. La Lotería de Navidad 2019 ha repartido este domingo 22 de diciembre millones de euros por toda España. El Gordo de Navidad ha sido este año uno de los más madrugadores de la historia. A las 09.19h. las niñas de San Ildefonso Noura y Elisabeth han cantado que el 26.590 se llevaba el primer premio de la Lotería.

El segundo premio, para el número 10.989 y dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha tocado en Madrid, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Lleida, Lugo, Málaga y Pontevedra. Mientras, el tercer premio, ha sido para un número 'feo': 00750.

Además, los dos cuartos premios han sido para los números 41,710 y 49797. Lluvia de millones también con los quintos premios: 75.206, 06.293, 23.059, 66.212, 74.770, 54.527, 69.823 y 81610.

Pero en la Lotería de Navidad también hay premios para las pedreas, terminaciones y aproximaciones. Por tanto, todavía te puedes llevar algún pellizco de la Lotería en la pedrea. Con el comprobador de COPE.es, lo puedes saber rápidamente. Basta con introducir el número con el que juegas (de hasta cinco cifras) y la cantidad jugada. Rápidamente, sabrás cuánto dinero te ha tocado. Puedes repetir esta operación todas las veces que quieras. ¡Mucha suerte!

¿Dónde ha tocado el Gordo y ciudades premiadas en la lotería de Navidad 2019?

Por si os interesa, os dejamos el código del localizador de donde se ha vendido un décimo.



¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?

Tan sencillo como introducir en nuestro comprobador de Lotería de Navidad el importe pagado en la casilla o formulario de la derecha y a su vez escribir el número jugado en el hueco de la izquierda del comprobador. Si tu número empieza por 0 y tienes dudas, debes saber que puedes teclearlo incluyendo el número 0 u omitiéndolo, pues nuestro comprobador entenderá la cifra marcada de cualquiera de las maneras. Pero si eres de los que les gusta asegurarse dos veces de las cosas o te ha tocado premio y no te lo crees, puedes comprobar tu décimo de Lotería de Navidad pasados unos minutos. Cuando tengamos el listado oficia nuestro buscador quedará actualizado. Por lo que puede volver esta tarde o mañana para cerciorarte del premio

BUSCADOR DE PREMIOS | ¿Cuánto te ha tocado por décimo?

Recuerda que los premios de la Lotería de Navidad se podrán cobrar a partir de las 18:00 horas de este domingo 22 de diciembre, siempre y cuando estos premios sean inferiores a 2.000€, que son los que puedes cobrar en tu administración. Pero ojo, si la cantidad es igual o superior a 2.000€ no podrás hacerlo en la administración, tendrás que aguantar una espera infinita hasta el lunes 23 de diciembre y acercarte a una de las entidades bancarias autorizadas. Asegúrate antes de comprobar bien tu número de la Lotería de Navidad, no vaya a ser que te des el paseo en falso

Con más de 200 años de historia y con muchas supersticiones y rituales de por medio, hay muchas fórmulas, sin base científica, que nos hacen creer que la suerte estará de nuestra parte durante el Sorteo de la Lotería de Navidad. Desde videntes que predicen qué combinación de cinco números será la ganadora, visiones o pálpitos que hacen mantener la ilusión hasta el mismo día del Sorteo.

Durante estos años las estadísticas nos dicen qué terminaciones han sido las más agraciadas. La terminación del El Gordo de este año con el cero ha tocado 22 veces. Muy lejos de dar mala suerte, el 13 es una terminación que gusta mucho en los décimos y la que primero se suele agotar durante los días en los que se comienza a vender números.

Además a los amantes de la probabilidad, también se sabe qué terminaciones son las que más han tocado a lo largo del Sorteo Extraordinario de Navidad: las más premiadas han sido la 85 con hasta siete veces, seguida de la 57 con hasta seis, la 75 y la 64, cinco cada una, y la 95 y la 58 , que han repartido suerte hasta en cuatro ocasiones.

Números malditos: terminaciones en las que nunca ha caído el primer premio

Así mismo, la mala suerte también suele rondar en ciertos números y terminaciones de la Lotería de Navidad. Y es que la suerte nunca ha acompañado a los décimos acabados en 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Pero no solo el final importa a los más supersticiosos en cuanto a este sorteo se refiere. Hay gente que va más allá y que nunca compraría un décimo que comienzan por 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 75, 77 y del 80 al 99.

Un años más seguirán acompañado a esas terminaciones.

¿Cómo cobrar el décimo? y ¿Cuánto se queda Hacienda si te ha tocado el Gordo?

Una vez que hayamos comprobado si nuestro décimo ha sido premiado, debemos tener muy claros los pasos a seguir para cobrar el premio y saber, en realidad, en cuanto se nos queda el importe íntegro que vamos a percibir.

Lo primero que debemos tener claro es lo que nos quita Hacienda en cada supuesto. Si hemos sido agraciados con el Gordo, la Agencia Tributaria se queda con el 20% a partir de los 20.000 euros. Es decir, del primer premio de la Lotería de Navidad, Hacienda se queda con el 20% de los 380.000 euros restantes. Y así con cada uno de los premios, excepto el cuarto, el quinto y la pedrea, ya que en ambos se gana 20.000, 6.000 y 100 euros correspondientemente.

Una vez que ya hemos hecho cuentas de cuánto nos toca, ahora tenemos que tener muy claro cómo cobrarlo. Aquí las reglas son sencillas: si has sido agraciado con 3.000 euros o menos, podrás hacerlo en cualquier administración de loterías. Si el premio asciende de dicha cantidad, la manera de cobrarlo será a través de cualquier entidad bancaria de nuestro país.

Esperamos que la suerte llame a tu puerta y nos regale un poco de alegría justo antes de que empiecen las Navidades de 2019. Sino simepre nos quedará la salud.