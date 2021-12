26.711, tercer quinto premio de la Lotería de Navidad 2021 que vuelve a Doña Manolita

El acto ha comenzado a las 9:00 horas, por lo que los niños de San Ildefonso llevan repartiendo suerte desde entonces. Tras dos horas de espera, a las 11:13 horas, Salvador Constantin Roa y Luis Alcides Paniagua han cantado el número que corresponde al tercer quinto premio. El tercer quinto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad 2021 ha caído en el número 26.711, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo.

Gran parte del premio ha caído en Murcia, en concreto, a Los Dolores, donde han sido premiados con nueve millones de euros y 150 series. Asimismo, también se ha vendido el número agraciado en Ceutí, con 120.000 euros y 2 series. No obstante, también ha tocado en Madrid, concretamente en Doña Manolita, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Manises (Valencia), Baiona (Pontevedra), Barberà del Vallès (Barcelona), Hoznayo (Cantabria), Peñíscola (Castellón), Málaga, San Sebastián (Guipúzcoa), Valladolid, Motilla del Palancar (Cuenca), Logroño (La Rioja) y León.

Buscador de premios Lotería de Navidad



Buscador de premios Lotería de Navidad

Como cada 22 de diciembre, todos los espectadores se encuentran pegados a la pantalla de la televisión para ver el Sorteo Extraordinario de Navidad. Este acto se ha convertido en toda una tradición navideña para las familias españolas, ya que, por buscar la suerte o por si a otros les toca, cada año confiamos en unos números diferentes, los que bendecimos hasta terminar el año.

El Sorteo reparte 2.408 millones de euros en premios. Desde 2014, Loterías y Apuestas del Estado permite cobrar los premios a partir de las 18:00 horas de la misma tarde, en cualquier administración de Loterías, independientemente del lugar donde se haya comprado el décimo y siempre que sean menos de 2.000 euros.













¿Cuándo puedo cobrar mi décimo?

El premio puede ir a cobrarse el mismo 22 de diciembre. Asimismo, el cobro depende del dinero que se haya ganado. En el caso de hacerse con un premio inferior o igual a 2.500 euros, puede cobrarlo en cualquier administración de loterías. Por otro lado, si el premio es superior debes recoger lo que has ganado en entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA) o a delegaciones comerciales de Loterías para realizar su cobro.

¿Cómo se cobran las participaciones?

Los décimos pueden cobrarse en cualquier administración de Loterías, sin necesidad de tener en cuenta la ubicación donde se compró. Lo mismo sucede con los premios superiores a 2.000 euros, aunque en este caso se debe cobrar en una entidad bancaria. No obstante, las participaciones o papeletas, con las que se apuesta una cantidad menos, se cobran de otra manera.

La compraventa de papeletas supone un contrato entre dos partes. Esto significa que al hacer una transacción de este tipo se sella un contrato verbal entre aquel que la vende y quien la compra, en el que el primero se responsabiliza de repartir el dinero entre todos aquellos que le hayan comprado participaciones en caso de que la combinación resulte premiada.

El sistema de venta de participaciones solo puede ser llevado a cabo por particulares. En este caso, el comprador invierte una menor cantidad de dinero para una papeleta, recibiendo así la parte correspondiente en el caso de que el décimo resulte premiado. A la hora de cobrar, las administraciones de la lotería no se encargan del proceso, dado que la venta la realiza un particular.

SI el premio es elevado, el vendedor de la papeleta debe estar presente en el momento del cobro con el documento de identidad de todos los que han participado en la papeleta. Es entonces cuando debe justificar que se trata de un premio compartido y así evitará tener que pagar, además de los impuestos aplicados a la lotería, el impuesto de donaciones autonómico.









¿Cuántos impuestos debo pagar a Hacienda si gano?

Por el momento, los premios de la Lotería de Navidad seguirán pagando los mismos impuestos que los años anteriores. Según se estableció en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los premios de menos de 40.000 euros no tendrán que rendir cuentas con Hacienda. Sin embargo, si se supera esta cifra tendrán que pagar el 20%. Como consecuencia, solo se tiene que tributar por obligación el Gordo, los premios segundo y los premios tercero, dado que los cuartos y los quintos no superan dicha cifra.

En este caso, el quinto premio está valorado en 6.000 euros por décimo. Por este motivo, al ser una cuantía inferior a 40.000 euros, los ganadores de este premio no tendrán que pagar nada a Hacienda.

¿Cómo se declara el premio?

Hacienda se encarga de ello. Cuando vas a cobrar tu premio, ya sea en una administración de Loterías o entidad bancaria, Hacienda ya se queda con su parte correspondiente de manera automática. No obstante, en el caso que el dinero recibido se reinvierta, los rendimientos de la inversión sí que deberían tributar a Hacienda en forma de intereses bancarios o a través del impuesto de patrimonio. Los premios de Lotería no se incluyen en la base imponible del IRPF, por lo que no se paga más en la declaración anual. Asimismo, este ingreso tampoco afecta a la hora de presentarse para obtener ayudas públicas como becas o prestaciones.