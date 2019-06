La CE no ha valorado el plan climático de España, como dice Sánchez

EFE VERIFICA CRISIS CLIMÁTICA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la Comisión Europea (CE) ha declarado el plan de energía y clima presentado por España como el mejor de los 28 países de la UE, algo que no ha ocurrido porque el Ejecutivo comunitario todavía no ha concluido su evaluación ni se ha pronunciado.,SÁNCHEZ: "Ha pasado desapercibido, pero me parece importante subrayarlo: La Comisión Europea ha dicho esta semana que el Plan Nacional de Energía y Clima elaborado por el Gobi