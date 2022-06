La CE premia la regeneración de dunas de playas metropolitanas de Barcelona

La regeneración de las dunas de las playas metropolitanas de Barcelona ha recibido el premio New European Bauhaus 2022 que cada año concede la Comisión Europea (CE) a un proyecto de reconexión con la naturaleza.

La comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, entregó ayer sábado el galardón al gerente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ramon Torra, durante la celebración en Bruselas del The Festival of New European Bauhaus.

Este no es el único reconocimiento europeo que recibe este año el AMB por la gestión de las playas metropolitanas, después de la subvención de cerca de 200.000 euros del proyecto Safeguarding Biodiversity por fomentar la participación ciudadana en la protección de la biodiversidad, ha informado este domingo la entidad metropolitana.

De hecho, el último año más de 3.000 personas se implicaron en la regeneración de las dunas y en el descubrimiento de los valores naturales de las playas metropolitanas.

Ramon Torra reiteró el pasado día 27 su petición al Gobierno de un compromiso "firme y urgente" para regenerar las playas estropeadas por los últimos temporales, así como un plan para blindar el litoral metropolitano, al tiempo que lamentó la "lentitud y falta de interlocución" del Ministerio para la Transición Ecológica. EFE

