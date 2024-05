G.Civil interroga a cargos autonómicos y municipales por vertidos depuradora al Mar Menor

Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil han tomado declaración a varios políticos y altos cargos autonómicos y municipales por vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Torre Pacheco a la rambla del Albujón, que desemboca en el Mar Menor.

La alcaldesa de Cartagena (Murcia), Noelia Arroyo, una de las personas a las que se ha interrogado, ha explicado este jueves, a preguntas de los periodistas en la gala de entrega de los Premios Mandarache, que su comparecencia se produjo este miércoles en el marco de una "investigación sobre supuestos vertidos de la depuradora de Torre Pacheco a la rambla del Albujón", y que junto a ella fueron llamados "diferentes responsables municipales y autonómicos".

En un contacto informal con los medios de comunicación, Arroyo ha señalado que en su toma de declaración expuso que el Ayuntamiento de Cartagena no tiene ninguna responsabilidad en depuradoras que no son de su titularidad y que no gestiona, como es el caso de la de Torre Pacheco, que forma parte de la red de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (Esamur), dependiente de la Comunidad Autónoma.

Igualmente, ha indicado que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia dictó en julio del pasado año una sentencia que dice expresamente que el Ayuntamiento de Cartagena no tiene ninguna responsabilidad en los vertidos que pudiera realizar la depuradora de Torre Pacheco a la rambla del Albujón.

Lo que sí sabemos es que esa depuradora tiene autorizado un punto de vertido por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha recalcado.

Al respecto, ha comentado que en 2008 Esamur conectó la red de saneamiento de La Puebla a la depuradora de Torre Pacheco. Esta localidad pertenece al municipio de Cartagena, por lo que como ayuntamiento pagamos cada año un canon por el uso del punto de vertido que tiene autorizado esa depuradora por la Confederación, ha concluido. EFE

