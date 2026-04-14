El toreo toma la calle en Cuenca para acercarlo a niños y jóvenes

La ciudad de Cuenca acoge el próximo domingo 26 de abril una jornada singular en torno al mundo del toro con la celebración de una clase de toreo de salón en la Plaza de Ronda. La iniciativa, impulsada por el Círculo Taurino de Cuenca, tiene como objetivo fomentar la afición y acercar la tauromaquia a la ciudadanía, especialmente a niños y jóvenes.

Una clase magistral sin barreras

El evento, que comienza a las doce del mediodía, se presenta como una propuesta abierta, didáctica y participativa en la que se enseñarán las bases del toreo sin la presencia del animal. La jornada, centrada en la técnica y la expresión artística, cuenta con la participación de toreros, novilleros y profesionales, en su mayoría de Cuenca, que comparten su experiencia con los asistentes.

Muchos de los profesionales participantes son jóvenes valores del toreo, que representan el futuro de la fiesta y que tienen un papel protagonista. Además, la iniciativa cuenta con la colaboración de la Escuela Taurina de Guadalajara, que participa con varios de sus alumnos para reforzar el carácter pedagógico del encuentro.

Un paseíllo por el corazón de Cuenca

Como antesala, los profesionales realizan un paseíllo taurino simbólico para calentar el ambiente en la ciudad. El recorrido parte del Parador de Turismo, cruza el Puente de San Pablo y pasa junto a las Casas Colgadas para concluir en la Plaza de Ronda, donde arranca la clase principal.

Con esta propuesta, el Círculo Taurino de Cuenca refuerza su apuesta por la divulgación y promoción de la tauromaquia desde la base. De esta manera, se busca abrir este arte a nuevos públicos, poniendo el foco de atención en los más jóvenes.