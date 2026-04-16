Díaz Gallego, experta económica: "La mayoría de la gente recibe dinero y lo gasta o lo ahorra sin consciencia, hay que ser pulpo estratega, es decir, invertir y actuar ante las fluctuaciones"

La experta en finanzas personales Cristina Díaz Gallego ha visitado el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE para charlar con Carlos Moreno 'El Pulpo' sobre un tema fundamental: la gestión del dinero. Según la autora del libro 'Aprende a gastar', el nivel de cultura financiera en España es "muy bajo, desgraciadamente", una carencia que nos impide protegernos de las crisis económicas del día a día.

El tabú del dinero y la falta de educación

Díaz Gallego señala que esta falta de conocimiento se debe a que "no nos explican finanzas personales en la escuela" y a que el dinero sigue siendo un tema tabú en muchas familias. "En casa, normalmente, mejor no hablar", afirma, lo que provoca que los niños crezcan con un gran desconocimiento sobre lo que realmente es el dinero. Esta situación contrasta con la mentalidad de generaciones anteriores, como la de su abuela, que "pasó la guerra y ahorraba", una cultura del ahorro que se ha ido diluyendo.

La experta se pregunta cómo es posible que, yendo "de crisis en crisis", no tengamos un conocimiento financiero más avanzado para protegernos. "Hay mucha inconsciencia en cuanto al gasto", sentencia. Uno de los grandes culpables de esta falta de control es el consumismo desmedido, ya que "las opciones de consumición que hoy en día hay, no existían hace 40, 50 o 60 años".

Hay mucha inconsciencia en cuanto al gasto"

Alamy Stock Photo Pago con tarjeta

Por ello, propone un ejercicio práctico: apuntar durante un mes cada euro gastado para tomar conciencia. Asegura que el 98% de las personas que lo hacen se sorprenden del resultado final. "Empiezan el ejercicio diciéndome, 'no, yo ya sé dónde se me va el dinero', y terminan el ejercicio diciéndome, 'ostras, Pedrín'", revela.

Perfiles: del 'pollito' al 'pulpo estratega'

En su libro, Díaz Gallego clasifica los hábitos financieros a través de una curiosa analogía con animales para definir el momento financiero de cada persona. El primer nivel es el 'pollito financiero', que es "la persona que recibe el dinero y lo único que hace es gastarlo sin consciencia o ahorrarlo, pero también sin consciencia", actuando en "piloto automático" y sin entender "el juego del dinero".

En el otro extremo se encuentra el 'pulpo estratega', una figura que, como explica la experta, "ya has entendido lo que es el dinero, inviertes, tienes quizás varias inversiones y cuando una baja sabes que otra sube". La elección del pulpo no es casual, ya que es un animal "muy resiliente" y estratégico, una metáfora de cómo se debe actuar ante las fluctuaciones del mercado.

Alfonso Villamudria 5 errores al empezar a invertir y cómo evitarlos

Frugalismo e inversión para principiantes

Como solución a los gastos inconscientes, Díaz Gallego propone el 'frugalismo', una corriente que consiste en "decir que sí a esos ítems que son un gran sí en tu vida" y "decir que no de manera radical a todo lo demás". Se trata de un ejercicio de autoconocimiento para identificar qué nos aporta valor real, evitando compras impulsivas que no entregan la felicidad prometida, como demuestran las subidas de precios en la cesta de la compra.

La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades"

Frente al miedo que genera la inversión, la experta defiende que, con unos conocimientos básicos, cualquiera puede hacerlo. Entender conceptos como la renta fija y la renta variable es más sencillo de lo que parece y permite invertir con un riesgo controlado. La clave, insiste, es la formación, ya que "la economía a largo plazo tiende al alza".

Finalmente, la autora subraya la importancia de la educación financiera desde la infancia. "Desde muy pequeños deberíamos y podríamos explicarlo, los niños son muy, muy inteligentes", asegura. Crearles una cuenta de ahorro remunerada o explicarles el valor del dinero desde los siete u ocho años son pasos fundamentales para criar adultos financieramente responsables.