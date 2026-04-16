Paco González advierte de lo que se espera en el Santiago Bernabéu hasta que acabe la temporada: "Tengo el móvil lleno de 'rajadas' de madridistas"

Paco González ha sido contundente en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño, al asegurar que al Real Madrid le esperan "dos meses de vacaciones", hasta que termine la temporada, una vez quedó eliminado de la Liga de Campeones.

Sin embargo, le quedan todavía siete partidos de Liga por delante, de los cuales, tres son en el Santiago Bernabéu ante su público: frente al Deportivo Alavés (jornada 32), Real Oviedo (jornada 36) y Athletic Club (jornada 38).

González ha advertido del duro ambiente que le espera al equipo cuando juegue en casa: "¿Sabéis qué es lo que va a haber que medir a partir de ahora? Los pitos. Y ya veréis hacia quién van".

El principal señalado por el comunicador como objeto del malestar de la afición madridista cree que será Vinicius: "Seguro, además. Tengo el móvil lleno de 'rajadas' de madridistas contra Vinicius", explicó para justificar su previsión.

Vinicius fue uno de los grandes señalados en la eliminación del equipo blanco de la Champions frente al Bayern de Múnich.

La valoración de Paco González va en contraposición del análisis de Juanma Castaño sobre otro 'ratio' que consideró interesante medir: "Yo mido la intensidad de los abrazos de Florentino Pérez a los jugadores", en alusión a unas imágenes publicadas en el día de partido por Real Madrid TV: "Y cuando se ha abrazado a Vinicius", señaló, "solo le ha faltado llevarle la merienda".