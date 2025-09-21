Talavante y Borja Jiménez cortan una oreja cada uno en el fin de feria en Salamanca

Pepe Estévez

Interesante con muchos matices la corrida concurso de ganaderías en la que resultó triunfador el toro de Garcigrande. Talavante y Borja Jiménez cortaron un trofeo cada uno y Morante dejó los mejores muletazos de la feria.

Morante toreó a cámara lenta a un bravo ejemplar de Garcigrande que abría plaza, empujó con fijeza en el caballo, galopando en sus tres arrancadas en varas.

Morante, en una obra de compás y armonía, cuajó a placer ese pitón derecho de templada embestida, firmando los mejores muletazos de toda la feria, ante la frialdad del público. Por el izquierdo no hubo opción. Se atascó con el acero.

Con el cuarto de Olga Jiménez, rajado pero que resultó manejable, Morante dejó detalles en terrenos de tablas buscando el refugio del viento.

Talavante, con el segundo de Ventana del Puerto, se embarcó en una faena de largo metraje con altibajos, dio con la tecla del temple y la ligazón, pero hubo pasajes en los que faltó acople y reunión. Explosivo resultón el final entre los pitones, sin suerte con la espada.

Fue devuelto el quinto de García Jiménez muy bien armado, al lesionarse en el capote. Con la cara a media altura resultó manejable el rajado sobrero de Garcigrande. Faena en los medios, pecó de ligera, más de envoltorio que de contenido, pero que llegó mucho al público. Estocada defectuosa de rápido efecto que le valió el trofeo.

Borja Jiménez dejó crudo en varas al tercero de Domingo Hernández, muy hondo y sin cuello. El toro sacó excelente fondo y trasmisión en la muleta. Faena de mucha autoridad y mano baja, pero resultó mecánica en la que fue decreciendo el diapasón. Faltó acierto con la espada.

Borja Jiménez, con el de Carmen Lorenzo que cerraba feria, un toro con volumen y remate que se arrancó con alegría en varas. En la muleta el bravo animal embistió con ritmo nobleza y clase por el derecho tan característico de Murube.

Faena iniciada con cambiados por la espalda metiendo al público de lleno. Por el izquierdo le protestó en la corta distancia. Volvió sobre la diestra para firmar tandas muy largas y templadas formando un alboroto.