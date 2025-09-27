La sorprendente respuesta de Isaac Fouto al hablar de sus discusiones con Manolo Lama: "No vamos a cambiar"

En octubre de 2024, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño anunciaron su renovación con COPE hasta 2030. El tridente, acompañado de un gran grupo de narradores, comentaristas y colaboradores, aterrizó en 2010 en COPE y desde entonces el equipo de Deportes ha sido testigo de los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte español.

Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño seguirán en COPE hasta 2030

Sus voces han acompañado a los aficionados en momentos históricos: desde las Eurocopas de 2012 y 2024, pasando por el Mundial Femenino de fútbol y el Mundial de baloncesto 2019. También han vibrado con el triplete del Barcelona en 2015 o con las cinco Champions que el Real Madrid ha conquistado y también con los títulos europeos del Sevilla. Sin olvidar las gestas de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz y las medallas olímpicas de Londres 2012, Río 2018, Tokyo 2020 y París 2043. Todo ello haciendo partícipes a los oyentes de cada hazaña y dando voz a los protagonistas.

ISAAC FOUTO RECUERDA CÓMO FUE LA LLEGADA DE PACO GONZÁLEZ, MANOLO LAMA Y JUANMA CASTAÑO

El pasado 23 de julio, Carlos Ganga charló con Isaac Fouto en La Contraportada de El Partidazo de COPE. Un espacio donde uno de los comentaristas más cañeros del programa dirigido por Juanma Castaño contó algunas anécdotas muy divertidas.

Fouto recordó cómo vivió en 2010 la llegada de Paco González, Juanma Castaño o Manolo Lama, con quien de vez en cuando tiene alguna que otra discusión en el Tertulión de El Partidazo de COPE.

Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño llegaron a COPE en 2010

"Para los que ya estábamos en COPE tuvimos la sensación de que éramos nosotros lo que fichábamos por un equipo nuevo. Parecía que fichábamos nosotros por el equipo que venía de la SER", rememoraba Fouto sobre la llegada del tridente en 2010.

Y agregaba: "Yo estaba en Sudáfrica en el Mundial y todos los rumores nos pillaron allí. Tuvimos un día y medio de mucha incertidumbre y tensión. Recibí la llamada de Paco y me comunicó que iba a trabajar en el programa de la noche que entonces se llamaba El Partido de las 12".

ISAAC FOUTO HABLA DE SUS DISCUSIONES CON MANOLO LAMA

Carlos Ganga también le preguntó sobre sus discusiones con Manolo Lama y la respuesta de Fouto fue muy sorprendente. "Me siento al lado de Manolo en la redacción y sabes que discutimos, aunque últimamente discutimos muy poco", explicaba el comentarista.

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid.

Y añadía: "La gente me pregunta por la calle si las discusiones con Manolo van en serio. Pero siempre digo lo mismo. En el 99% de las cosas estoy de acuerdo con Lama, pero hay un 1% que es el tema arbitral con el que discrepamos".

Para finalizar, Fouto dijo: "Es una discrepancia real. Y ni Lama va a cambiar, ni yo voy a cambiar".

