San Agustín del Guadalix decidirá la terna finalista del Circuito de Madrid

Este sábado, 3 de junio, en San Agustín del Guadalix tendrá lugar la última semifinal del Circuito de Novilladas de Madrid. Un festejo en el que están anunciados los seis semifinalistas con novillos de Baltasar Ibán.

Álvaro de Chinchón llega a este encuentro en el tercer puesto de la clasificación. El de la Escuela Fundación "El Juli" espera "dar la mejor versión de mí y que se vea la dimensión que puedo llegar a dar. Afronto la tarde como todas, con la máxima ilusión y responsabilidad del mundo".

El mexicano Rubén Núñez afronta la cita con mucho ímpetu: "Va a ser otra tarde más donde tengo que competir y medirme conmigo mismo porque yo soy mi mayor rival. Casi todos los toreros estamos en momentos diferentes. No significa que el que no triunfe no vaya a ser algo más".

El triunfador del Circuito de Castilla y León, Jesús de la Calzada, llegaba al Circuito de Madrid ocupando la plaza de intercambio y asegura que este sábado "vamos a ver al Jesús de la Calzada que conoce todo le mundo. Con aún más actitud y más ganas de comerme el mundo. Que la gente salga hablando de mí".

Marcos del Rincón, sigue poniéndole empeño al circuito e incide en lo que vamos a ver de él: "Un torero entregado, que se lleva viendo las novilladas anteriores, con el máximo compromiso e intentando hacer las cosas despacio, con mi personalidad y pasándomelos cerca".

La actuación de Pepe Luis Cirugeda en Brea de Tajo le colocaba el segundo en la clasificación. El gaditano tiene claro su objetivo: "Quiero que se me vea igual que hasta de ahora. Con las mismas ganas y con un plus más de evolución en mi toreo. Voy a afrontar el día con la misma ilusión o más que he tenido hasta de ahora".

Alejandro Chicharro cierra cartel pero es el líder de la clasificación. Aún así, el de Miraflores de la Sierra asegura que "esto no ha terminado, es una carrera a fondo. Queda una semifinal y hay que ir a por todas para no bajar de ese primer puesto".

Además de la variedad de tauromaquias que se van a ver en el ruedo, la ganadería de esta última semifinal añade un plus al cartel. El representante de Baltasar Ibán, Luis Miguel Encabo, comenta que la novillada que llevan ha sido elegida con mucho cariño: "Creo que está bien presentada teniendo en cuenta la seriedad lógica del escalafón novilleril". Así pues, añadía que va abierta de sementales y que está deseando que llegue el sábado para que los toreros puedan triunfar y se pueda vivir una gran tarde de toros que, además, se podrá ver a través de las cámaras de Telemadrid.