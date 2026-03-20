La plaza de toros de Ávila será reparada un año después de los destrozos de 'Martinho'

Vista de la plaza de toros de Ávila inundados por la crecida de los ríos Adaja y Chico

El paso de la borrasca 'Martinho' hace un año por la capital abulense ocasionó numerosos años en la zona sur de la capital, donde se encuentra la plaza de toros, cuyos desperfectos serán reparados ahora con una inversión superior a los 123.000 euros.

Según ha informado este jueves en rueda de prensa el teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al expediente de contratación de las obras de reparaciones en la plaza de toros.

Está previsto que se lleven a cabo dos tipos de actuaciones, que serán financiadas al 50 por ciento, con cargo a una subvención de la Secretaría de Estado de Política Territorial, ha comentado Budiño, antes de explicar que el Consistorio aportará también el 50 por ciento.

Por una parte, se llevarán a cabo obras de reparación y/o sustitución de elementos de carpintería metálica con una inversión global de 50.358,71 euros y una subvención de 25.179,32 euros, para actuar en puertas, barandillas, rejas, cerramientos, ventanas, cercos y precercos.

Además, se realizarán trabajos de reparación de humedades por capilaridad, con una inversión global de 73.068,12 euros, con una subvención en este caso de 23.748,75 euros.

Estas obras, que deberán ser licitadas, tienen un plazo de ejecución de dos meses, según ha explicado el teniente de alcalde.