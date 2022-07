Nueve orejas y un rabo en gran tarde de toros en Roquetas de Mar

Un total de nueve orejas y un rabo se repartieron el rejoneador Diego Ventura y los diestros José María Manzanares y el peruano Roca Rey en el triunfal festejo mixto celebrado este sábado en Roquetas de Mar (Almería), segundo espectáculo de su feria taurina en honor a Santa Ana.

Ventura mostró una vez más su condición de número uno del rejoneo con dos faenas pletóricas de principio a fin, donde destacó en todos y cada uno de los tercios, destacando el temple de sus galopes, la pureza a la hora de clavar y las espectacularidad de sus alardes con una cuadra que es de otro planeta. Cortó cuatro orejas y un rabo.

Manzanares tuvo en su espada el principal salvoconducto para lograr el triunfo en Roquetas. Con oficio anduvo con el desabrido primero de su lote, al que pegó alguno bueno por el derecho; y más arrebatado se mostró con el quinto, al que cortó las dos orejas tras tirarlo sin puntilla de un soberbio volapié.

A Roca Rey no hay toro que se le resista, pues su primero fue un toro remiso y distraído al que metió en vereda a base de entrega y de no tirar nunca la toalla, pegándose un arrimón de órdago en un emocionante fin de obra. Dos orejas con petición de rabo. En el sexto volvió a rayar a buen nivel pero esta vez no obtuvo premio por sus fallos a espadas.

FICHA DEL FESTEJO

Roquetas de Mar (Almería), sábado 23 de julio de 2022. 2ª de Feria. Más de tres cuartos.

Dos toros para rejones de María Guiomar Cortés de Moura, de gran juego, sobre todo el cuarto que fue premiado con la vuelta al ruedo; y cuatro en lidia ordinaria de Victoriano del Río, justos de presentación y de juego muy irregular.

El rejoneador Diego Ventura, dos orejas, y dos orejas con petición de rabo.

José María Manzanares, oreja y dos orejas.

Roca Rey, dos orejas con petición de rabo y ovación tras aviso.