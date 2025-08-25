Morante de la Puebla tampoco podrá torear este martes en Cuenca

Morante de la Puebla no podrá hacer el paseíllo este martes 26 de agosto en la plaza de toros de Cuenca, tal y como estaba previsto. El diestro de La Puebla del Río sigue recuperándose de la cornada sufrida el 10 de agosto en Pontevedra, que le mantiene aún en reposo y sin posibilidad de reaparecer en los ruedos.

A pesar de los esfuerzos por acortar plazos de recuperación, el sevillano se ha visto obligado a suspender esta comparecencia.

La empresa MaxiToro ha confirmado que su sustituto será el también sevillano Pablo Aguado, que actuará en el coso conquense junto a Fernando Adrián y Roca Rey ante toros de Román Sorando.