Morante frente a Roca Rey: la Maestranza acoge el último pulso de la temporada

El gran atractivo de la Feria de San Miguel de Sevilla será el reencuentro en el ruedo de Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey, un duelo que ha ido tomando fuerza desde los roces vividos este verano y que ahora se resuelve en el escenario más simbólico: la Real Maestranza.

El cigarrero y el peruano no coinciden en un cartel desde aquel episodio de agosto en El Puerto de Santa María, cuando un quite de Roca Rey levantó las protestas de Morante en el callejón, gesto que quedó grabado como uno de los momentos más comentados de la temporada. Antes, ya habían saltado chispas en la feria de Santander, con un desencuentro en torno a la sustitución de Cayetano que terminó avivando la rivalidad.

La corrida del domingo será, por tanto, la más esperada de un ciclo en el que también se vivirá un acontecimiento especial: la alternativa de Javier Zulueta, nueva esperanza de la cantera sevillana. Morante, por su parte, regresa a la plaza que lo ha visto triunfar con fuerza esta campaña, pese a la cornada sufrida en Pontevedra.

El abono se ha visto modificado por la lesión de José María Manzanares, que se pierde la primera cita por fractura costal. Su lugar lo ocupará David de Miranda, que atraviesa el mejor momento de su carrera y que ya sabe lo que es abrir la Puerta del Príncipe esta misma temporada. Junto a él aparecen en los carteles nombres como Juan Ortega y Pablo Aguado, representantes de la línea sevillana que busca consolidar un espacio propio.

Otros protagonistas de relieve completan el ciclo: Alejandro Talavante, que no ha terminado de convencer pese a mantener un lugar destacado en las estadísticas; Daniel Luque, ejemplo de regularidad; y Borja Jiménez, revelación del curso tras sus éxitos en Sevilla, Madrid y Bilbao, donde indultó un toro de La Quinta.

La taquilla confirma el interés: se esperan tres grandes entradas, con el lleno asegurado para la tarde del domingo, cuando Morante y Roca Rey se verán las caras en el último gran cartel de la temporada sevillana. Además, la Feria de San Miguel será televisada íntegramente a través de las cámaras de Canal Sur.

FERIA DE SAN MIGUEL 2025

Viernes 26 de septiembre .- Toros de Victoriano del Río para Juan Ortega, David de Miranda (sustituto de Manzanares) y Pablo Aguado.

Sábado 27 de septiembre .- Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez.