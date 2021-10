Morante, "contento" por el Premio, destaca también la "incongruencia" del Gobierno

Morante de la Puebla se ha mostrado "contento" por haber recibido el Premio Nacional de Tauromaquia, a pesar de que el Ministerio de Cultura y Deporte no vaya a incluir a los toros en el bono cultural de 400 euros para los jóvenes españoles que cumplan 18 años.

"Tiene mucha incongruencia pero en este momento no me gustaría valorar lo que no tiene calificación. Solo estoy contento, satisfecho y feliz por recibir este premio", ha señalado a Europa Press Morante de la Puebla al ser preguntado por la decisión del Ministerio de Cultura y Deporte, que entrega el Premio Nacional, de no incluir a los toros en el bono cultural.

No obstante, el torero ha insistido en que está "contento" de recibir el galardón porque, en sus palabras, es "un premio importante que reconoce todo el esfuerzo, todas las gestas y el triunfo".

Asimismo, ha destacado que ganar este premio le permitirá donar su dotación económica, de 30.000 euros, a la Casa de la Misericordia de Pamplona "que tan gran labor social hace y que tanto ha sufrido en estos dos años por no haber podido celebrar su Feria del Toro, que ayuda a los más necesitados".

Al ser preguntado si siente que el mundo del toro está lo suficientemente apoyado por el Gobierno, Morante de la Puebla ha subrayado que el sector "tiene que estar apoyado por la afición. Eso no ha fallado, acudiendo cada tarde a la plaza a pesar de las dificultades sanitarias. Que el Gobierno dé las facilidades para que se realice".

"Lo mismo quiero decir de otras actividades culturales, ya que la cultura no se compra, se facilita para que la sociedad siga disfrutándola por los siglos de los siglos", ha precisado el torero.