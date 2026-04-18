Javier Cortés y Álvaro Burdiel brillan y cortan sendas orejas en Algete

Los matadores de toros Javier Cortés y Álvaro Burdiel han sido los grandes triunfadores del tercer festejo clasificatorio de la Copa Chenel, que se ha celebrado este sábado en la localidad madrileña de Algete. Ambos diestros han cortado una oreja cada uno tras dos faenas de mucho mérito, en una tarde que contó con una aceptable entrada de público en los tendidos.

La actuación más destacada de la jornada la ha protagonizado Javier Cortés con el cuarto toro, un ejemplar de la ganadería portuguesa de Condessa de Sobral que fue el más completo del encierro. El diestro madrileño cuajó una faena memorable, con un soberbio toreo al natural que levantó a los aficionados de sus asientos. Solo el fallo con la espada antes de la estocada definitiva le privó de cortar una segunda oreja y abrir la Puerta Grande, habiendo sido ya ovacionado en su primer toro.

Por su parte, el joven Álvaro Burdiel también ha dejado su sello con una actuación de gran nivel frente al sexto toro de la tarde. El torero demostró un toreo de mucha calidad, con detalles de que conectaron rápidamente con el público. Lo mejor llegó al final del trasteo, con una tanda templada y rotunda por el pitón derecho. Su labor fue premiada con una oreja, un trofeo que compensa el silencio que guardó en su primer turno ante un ejemplar deslucido de Guerrero y Carpintero.

El tercer espada de la terna, el francés El Rafi, no tuvo la misma fortuna. Fue silenciado en su primer toro, de la ganadería de Guerrero, pero supo aprovechar la nobleza del quinto. En este último, El Rafi protagonizó un vistoso tercio de banderillas y, aunque no logró trofeos, su entrega fue reconocida con una vuelta al anillo tras la muerte del animal.