Illescas da a conocer el elenco ganadero de la Feria del Milagro 2026

La empresa MaxiToro confirma los hierros (dos para la corrida de toros y uno para el festejo de rejones) que se lidiarán en marzo.

Plaza de toros de Illescas (Toledo)

La empresa MaxiToro ha anunciado las ganaderías que protagonizarán la Feria del Milagro de Illescas de 2026, en una nueva apuesta por la categoría y la calidad ganadera. Para la ocasión, se han seleccionado tres hierros de máximo prestigio: las vacadas de Domingo Hernández y Román Sorando para la corrida a pie, y la de Capea para el festejo de rejones.

En los próximos días, la empresa organizadora desvelará más detalles de las combinaciones, que buscan consolidar a Illescas como una plaza de referencia en el arranque de la temporada taurina

La Feria del Milagro volverá a posicionarse como uno de los grandes polos de atracción taurina, tanto para los aficionados como para los principales toreros del escalafón, a pie y a caballo, gracias a su marcado carácter social y a la habitual presencia de numerosas personalidades.

