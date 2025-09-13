Gran triunfo de Ismael Martín, que abre la puerta grande en La Glorieta

Ismael Martín, que ha cortado tres orejas, ha sido el triunfador del segundo festejo de abono de la feria de la Virgen de la Vega en Salamanca. Por su parte Damián Castaño y Diego San Román fueron ovacionados

Se han lidiado toros de Vellosino, el segundo como sobrero, bien presentados y de juego desigual.

Damián Castaño: ovación y ovación.

Diego San Roman: ovación tras aviso y ovación tras aviso.

Ismael Martín: dos orejas y oreja tras aviso.

Damián Castaño tuvo que ser atendido de un fuerte pisotón en la espalda al recibir a 'porta gayola' al cuarto.

La plaza ha registrado menos de media entrada en tarde de temperatura agradable.