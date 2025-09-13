2ª VIRGEN DE LA VEGA
Gran triunfo de Ismael Martín, que abre la puerta grande en La Glorieta
El diestro salmantino sale a hombros en su tierra al cortar tres orejas. Lesión en la espalda de Damián Castaño, que le impedirá torear este domingo en Madrid.
Ismael Martín, que ha cortado tres orejas, ha sido el triunfador del segundo festejo de abono de la feria de la Virgen de la Vega en Salamanca. Por su parte Damián Castaño y Diego San Román fueron ovacionados
Se han lidiado toros de Vellosino, el segundo como sobrero, bien presentados y de juego desigual.
Damián Castaño: ovación y ovación.
Diego San Roman: ovación tras aviso y ovación tras aviso.
Ismael Martín: dos orejas y oreja tras aviso.
Damián Castaño tuvo que ser atendido de un fuerte pisotón en la espalda al recibir a 'porta gayola' al cuarto.
La plaza ha registrado menos de media entrada en tarde de temperatura agradable.
