Gómez del Pilar: “Este año me ha servido para creer en mí y crecer como torero”

De Ávila a Logroño. La temporada de Gómez del Pilar ha sido la reivindicación de un futuro prometedor pese a la pandemia que ha condicionado al mundo taurino. La oreja cortada este sábado en el coso de La Ribera ante la corrida de Miura ha supuesto el colofón a una campaña para tener en cuenta.

Por ello, el torero madrileño reconoce a COPE que “ha sido una temporada que, pese a ser muy difícil porque todo lo toreado ha sido ante corridas fuertes que se podían haber lidiado en plazas de primera, ha sido importante porque he podido dar un toque de atención. Desde que comencé en Ávila hasta Logroño este sábado. También todas mis corridas han sido televisadas y la gente me ha podido ver”.

Una oreja ante un toro de Miura, una ganadería cuya primera corrida “la toreé este año en Almoguera, en Guadalajara. Y las sensaciones allí fueron buenas. No hubo triunfo porque pinché al primero y el segundo fue muy complicado. Pero lo de Logroño fue otra historia, me ha valido mucho interiormente. Son corridas en las que hay que apostar mucho y cuando uno se comporta bien con estos animales, siempre te dan algo. Les hice las cosas bien y ellos me regalaron varias embestidas buenas. Pude cortar una oreja a mi primero con una gran estocada y al segundo, si no llega a perder las manos cuando entré a matar, le podía haber cortado otra”.

Gómez del Pilar, no obstante, también destaca que éste, ha sido un año “en el que he podido mostrar todos mis registros. Es una lucha en al que llevo ya muchos años. Cuando uno se queda estacando, es una ruina para todo el equipo. He intentado evolucionar y crecer, porque esta es una profesión en la que como dice el dicho, “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”. Por ello algunas veces puedo torear con más verticalidad, en redondo, para mí… y otras veces tienes que sobreponerte y poder a los toros. E incluso, en este tipo de corridas también hay toros que embisten bien y no vale eso de tirar líneas”.

Después de triunfar en Ávila el pasado mes de julio, Noé reconocía a COPE que el toreo le había hecho mantenerse vivo tras una primavera sin festejos por culpa de la pandemia. Algo que vuelve a recordar. “En marzo tenía 12 corridas hechas en ferias importantes. Pero llegó la pandemia, el confinamiento y solo me llamaba el apoderado para decirme que tal y cual corrida se suspendían… imagina cómo estaba. Te parte por la mitad. Pero al final, el Señor me ha regalado poder torear seis corridas y dar estos toques de atención. Este año me ha servido para creer en mí y crecer como torero”.

Por último, Gómez del Pilar desvela el brindis que ofreció a su cuadrilla, un momento que define de “muy emotivo. Les dije que sin ellos, desde el apoderado, hasta el ayuda y el chófer, pasando por los subalternos, los picadores, el mozo de espadas, nada hubiese sido posible. Sé que sin ellos y sin su apoyo, no hubiese podido alcanzar las cotas conquistadas. Tengo que estar eternamente agradecidos a ellos por todo lo vivido durante un año tan especial”, concluye el torero.