Dos gaditanos para completar la nómina de semifinalistas del Circuito de Andalucía

Los novilleros gaditanos Isaac Galvín y Víctor Barroso han cerrado la lista de semifinalistas del Circuito de Novilladas de Andalucía 2026. Ambos se han clasificado tras ser los mejor puntuados en la tercera novillada clasificatoria, celebrada el pasado sábado en la emblemática plaza de Sanlúcar de Barrameda.

Actuaciones para el recuerdo

La tarde tuvo como gran protagonista a Isaac Galvín, natural de Chiclana de la Frontera, quien firmó un rotundo debut con picadores. Su faena, premiada con cuatro orejas y un rabo, le ha valido la mejor puntuación del certamen en esta fase, con un total de 19,91 puntos, confirmando su gran proyección en el escalafón.

Por su parte, Víctor Barroso, de El Puerto de Santa María, ha vuelto a demostrar su regularidad y su gran capacidad de conexión con los tendidos. El portuense sumó 18,04 puntos del jurado, a los que añadió 0,5 puntos extra gracias al voto mayoritario del público, alcanzando así los 18,54 puntos que le aseguran la segunda plaza.

El tercer puesto de la jornada fue para Francisco Fernández. Pese a enfrentarse al lote menos propicio de la tarde, dejó una actuación de gran mérito que le otorgó una puntuación final de 17,57 puntos, un resultado que, aunque no le permite continuar, refuerza su buen momento de forma.

Rumbo a la gran final

Con estos resultados, Galvín y Barroso se unen a Manuel Quintana, Julio Norte, Dennis Martín e Iván Rejas, completando así el sexteto de novilleros que buscarán un puesto en la esperada final del circuito andaluz.

El siguiente paso en el calendario es el sorteo de los carteles de semifinales. Este acto se celebrará el próximo jueves a las 19:00 horas en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur en Sevilla, donde también tendrá lugar un coloquio con los protagonistas y cuya entrada será libre hasta completar el aforo.

Las semifinales se disputarán en dos escenarios de gran tradición taurina. Motril (Granada) acogerá la primera de ellas, mientras que Aracena (Huelva) será la sede de la segunda, definiendo el camino hacia una final que promete la máxima competencia entre los jóvenes valores del toreo.