Diego Ventura corta un rabo y vuelve a marcar diferencias en la apertura de Cuenca

La Feria de San Julián de Cuenca dio comienzo con una muy manejable corrida de Benítez Cubero -y dos ejemplares de Pallarés- para rejones, con gran ambiente en los tendidos en la que, una vez más, Diego Ventura marcó diferencias cortando un rabo, mientras Lea Vicens paseó dos orejas, con salida a hombros de Ventura, Vicens y el mayoral de la ganadería. Rui Fernandes, por su parte, cortó un trofeo.

Rui Fernandes abrió plaza con una labor sobria pero entonada, destacando a lomos de El Dorado clavando banderillas y toreando con la grupa. Culminó con Gabi, dejando tres rosas arriba y matando al noble ejemplar de Benítez Cubero a la segunda aunque sin llegar a dejar el rejón de muerte en la anatomía del toro y, por ende, perdiendo la posibilidad de tocar pelo.

La faena de Fernandes al cuarto pudo contar con un punto de inflexión a lomos de Hache Quiebro cuando levantó a los tendidos en una pasada por dentro, dejando las farpas con corrección a continuación, si bien el nivel no alcanzó grandes cotas, siéndole concedida una oreja.

Diego Ventura puso sus cartas sobre la mesa desde el primer lance, clavando de poder a poder el único rejón de castigo que colocó al segundo.

Lea Vicens, el mayoral de Pallarés y Diego Ventura, a hombros en Cuenca

Hubo toreo constante a lomos de Kiriko, un caballo nuevo pero que apunta muy alto, y con Quitasueños no bajó en absoluto el nivel de rejoneador figurón y cuadra estelar. Tenía las dos orejas en sus manos pero, después de dejar un rejón algo trasero en la primera pasada, lo tumbó a la segunda con el descabello, dejando el premio en singular, a pesar de que se pidió la segunda.

En el parado quinto, un par sobre Nómada soberbio sirvió de prólogo para la actuación de Ventura sobre Bronce, clavando sin cabezada para júbilo del público. Con el toro muy venido a menos el caballero hispano-luso dejó tres rosas con los tendidos ya entregados, los cuales terminaron de rendirse tras apiolar al toro a la primera arriba. Se le pidió y concedió el rabo.

La desigual labor de Lea Vicens en el tercero contó con el cénit de las banderillas colocadas montando a Diluvio, derribando al de Pallarés al segundo intento y logrando una oreja menor. En el sexto, de nuevo lo más notable lo alcanzó la amazona francesa a lomos de Diluvio, en una labor discreta en general.