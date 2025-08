David de Miranda marca el ritmo y Roca Rey muestra su versión más heroica en Huelva

FICHA DEL FESTEJO HUELVA, viernes 1 de agosto de 2025. 4ª de Colombinas. Lleno de 'No hay billetes'.

Toros de TORREALTA, bien presentados aunque de desiguales hechuras. Tambien fueron variados en cuanto a juego, destacando por su nobleza y clase los lidiados en tercer y cuarto lugar. El resto, manejables en distinto grado.

JOSÉ MARÍA MANZANARES, saludos tras petición y saludos. ROCA REY, dos orejas y saludos tras petición. DAVID DE MIRANDA, dos orejas y oreja tras aviso.

Roca Rey fue atendido en la enfermería tras la lidia del segundo toro de una “contusión en rodilla izquierda, donde recibió durante el inicio de la faena fuerte voltereta golpeándose en la rodilla externa. Presenta dolor a la altura del ligamento rotuliano externo y tumefacción (pequeño hematoma).Se realiza exploración: no se aprecian derrames intraarticulares ni se objetiva inestabilidad articular en relación al cajón. Se le aplica tratamiento con antiinflamatorios y frío local. Se coloca vendaje compresivo. No le impide continuar la lidia”.