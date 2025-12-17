Conoce a los 18 toreros que participarán en la Copa Chenel 2026

La Copa Chenel 2026 ya ha tomado forma con la presentación de los 18 toreros que participarán en su sexta edición. El certamen, organizado por la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid desde 2021, se consolida como una cita clave dentro de la Fiesta del Toro, ofreciendo una nueva oportunidad a matadores con distinta trayectoria.

Un cartel internacional y de oportunidades

El certamen mantiene su espíritu internacional en esta sexta edición, con representantes de España, Perú, México y Francia. La filosofía de la Copa Chenel sigue siendo la de apostar tanto por toreros jóvenes como por matadores con un amplio bagaje que necesitan un impulso para hacerse un hueco en el escalafón.

Entre los confirmados destaca el regreso de García Pulido, quien tuvo que abandonar la edición pasada por una cornada en Alalpardo y ahora tiene una nueva oportunidad. También estarán presentes Alejandro Chicharro, triunfador del Circuito de Madrid 2023, y Mario Navas, ganador del Circuito de Castilla y León 2023.

La lista de participantes incluye al matador extremeño Tomás Campos, al riojano Fabio Jiménez, que compite en su primer año de alternativa, al mexicano Héctor Gutiérrez y al francés El Rafi. Además, repiten presencia en el certamen toreros como Jorge Isiegas, Tomás Angulo, Juan Miguel, Alberto Durán, Manuel Perera, Fernando Plaza, Alejandro Marcos, Manuel Diosleguarde y Álvaro Burdiel.

La Copa Chenel 2026 contará con 18 participantes

Finalmente, las dos plazas reservadas para toreros que no cumplían con todos los requisitos iniciales, han sido ocupadas por Javier Cortés y el matador peruano Juan Carlos Cubas.

cambio de formato

La gran novedad de esta edición, anunciada hace unas semanas, es la celebración de la Gran Final en la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas. Este marco no solo ofrece un escenario inigualable para los finalistas, sino que también rinde un homenaje especial al torero que da nombre al certamen, el maestro Antonio Chenel “Antoñete”.

El certamen también modifica este año su formato en la fase decisiva. En la pasada edición se celebraron dos semifinales con tres toreros en cada una de ellas, de las que salieron los tres finalistas que disputaron una primera final en terna y, posteriormente, una gran final mano a mano.

En esta edición, el modelo cambia y se apostará por tres semifinales, con dos festejos iniciales de tres toreros y una tercera semifinal en la que actuarán los seis aspirantes. De estos tres festejos saldrá la terna definitiva de tres toreros que se disputará la gran final en la plaza de toros de Las Ventas. Este festejo, en principio, estaría programado el jueves 30 de julio en horario nocturno.