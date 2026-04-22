El Circuito de Novilladas de Andalucía define su gran final en Málaga

El Circuito de Novilladas de Andalucía 2026 ya tiene a los tres protagonistas que disputarán la gran final. El almeriense Dennis Martín, el cordobés Manuel Quintana y Julio Norte harán el paseíllo el próximo 14 de junio en Málaga, tras la resolución de las semifinales celebradas en las plazas de Motril y Aracena.

Unas semifinales de máxima igualdad

El almeriense Dennis Martín ha conseguido su pase directo a la final al ser declarado triunfador de la segunda semifinal, que tuvo lugar el pasado domingo en Aracena. Por su parte, Julio Norte ya se había asegurado un puesto como ganador de la primera semifinal. El cartel lo completa el cordobés Manuel Quintana, quien accede a la final como el segundo mejor puntuado en el cómputo global de las semifinales.

La clasificación final ha estado marcada por una enorme igualdad, especialmente en la lucha por el último puesto en el cartel. El gaditano Víctor Barroso se ha quedado a las puertas de la final, finalizando como cuarto clasificado con una puntuación de 18,15 puntos. Barroso ha quedado a tan solo 0,24 puntos de Manuel Quintana, que aseguró su clasificación con 18,39 puntos.

En la clasificación global de las semifinales, por detrás de los cuatro primeros, se han situado Iván Rejas en quinta posición e Isaac Galvín en sexta posición, este último con una suma de 12,2 puntos.

La gran cita en Málaga

Con la terna ya definida, la final de Málaga está lista para poner el broche de oro a una nueva edición del Circuito, a falta de conocer la ganadería que se lidiará. Este certamen se ha consolidado como una de las grandes plataformas de promoción del toreo base, una iniciativa impulsada por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía.