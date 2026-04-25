¿Qué es lo que menos soporta Carmen Lomana de la Feria de Abril? "Tanta gente que va a hacerse la foto..."

Carmen Lomana ha reaparecido en su sección del programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, conducido por Cristina López Schlichting, para ofrecer su particular análisis de la actualidad social, con la Feria de Abril de Sevilla como epicentro. La socialité, que acudió a la cita vestida de blanco impoluto con un mantoncillo antiguo, ha compartido su visión sobre una celebración que, en sus palabras, ha sido "preciosa, sobre todo por la mañana", aunque no ha dudado en señalar los aspectos que menos le han gustado.

La feria es un espectáculo, es de una belleza plástica, estética, es un homenaje a la mujer"

Una Feria de contrastes

Lomana ha descrito la Feria como "un espectáculo, es de una belleza plástica, estética, es un homenaje a la mujer" y ha elogiado la estampa de "todas esas mujeres vestidas con los trajes de gitana" y los hombres ataviados con traje y corbata a pesar del calor. Ha destacado la importancia de mantener las tradiciones, emocionándose al ver a "niñas con año y medio o dos años bailando sevillanas" y el majestuoso "paseo de coches, de carruajes por la mañana y de caballos", concluyendo con un "ole por ellos".

Sin embargo, también ha mostrado su desagrado por la masificación y la pérdida de autenticidad. "No me ha gustado tanta gente que iba a hacerse la foto, a decir que había estado allí, que no sienten el alma de lo que es una feria en Andalucía", ha criticado. Lomana lamenta que el evento se convierta en "un parque temático" donde algunos asistentes "no respetan los coches de caballos", y ha puesto como ejemplo de la aglomeración la caseta del empresario José Luis López 'El Turronero', que "parecía el metro en hora punta", según la presentadora.

Preocupación por las cogidas

La actualidad taurina ha ocupado una parte importante de la conversación, centrada en las graves cogidas sufridas por los diestros Roca Rey y Morante de la Puebla. Lomana ha relatado su angustia al enterarse del percance de Roca Rey, con quien había hablado días antes. "Me mandan un mensaje, 'tu amigo Roca, le han corneado', y me quedé...", ha confesado, explicando que el torero le había dicho que estaba "muy concentrado" y alejado de la feria. Afortunadamente, la cornada, aunque "bestial", fue limpia, pero Lomana ha sentenciado: "estos toreros son de titanio, de verdad".

También ha habido palabras para Morante, cuya cogida fue "muy grave", con la reconstrucción de esfínteres y la imposibilidad de comer. En un apunte taurino, se ha anunciado el regreso a los ruedos del diestro colombiano César Rincón a sus 60 años, una noticia celebrada en el programa ante la amenaza de la prohibición de los toros en Colombia el próximo año.

Actualidad social y moda

En el ámbito de la moda, Lomana ha calificado como "maravillosa" la colaboración del diseñador John Galliano con Zara. "Galeano es el más grande. Digan lo que digan y le haya pasado lo que haya pasado, la creatividad de Galeano, el buen gusto y todo...", ha afirmado, augurando que, aunque el diseñador esté condicionado, el resultado será "precioso". También ha elogiado al equipo de diseño de la firma de Amancio Ortega, del que se sintió "muy orgullosa" tras una visita a su sede en A Coruña.

La crónica social también ha abordado la separación de Paz Vega y Orson Salazar tras 25 años juntos, una noticia que ha provocado un "disgusto" a Lomana, que los consideraba una "pareja ejemplar". Ha sugerido que los problemas económicos con Hacienda, que les reclama una cifra millonaria, han podido ser el detonante de la ruptura. "Yo creo que eso es lo que ha generado todo lo que ha pasado", ha opinado.