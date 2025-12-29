El Ayuntamiento de Burgos prorroga un año más el contrato con Tauroemoción

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la prórroga del contrato con la empresa taurina Tauroemoción, que se encargará de organizar los festejos taurinos en torno a la feria de San Pedro y San Pablo en el año 2026. Con esta prórroga, el consistorio reafirma su confianza en un modelo de gestión que ha demostrado su eficacia y aceptación entre los aficionados.

Una gestión de éxito consolidada

Tauroemoción gestiona el Coliseum de Burgos desde el año 2018, un periodo en el que los espectáculos taurinos han cosechado un gran éxito de público. Este buen hacer ha permitido aumentar el número de abonados año tras año, consolidando a la capital burgalesa como una de las plazas más destacadas del norte de España.

Experiencia y solvencia a nivel nacional

La empresa avala su amplia experiencia y solvencia en la organización de festejos taurinos de primer nivel. Además de Burgos, Tauroemoción gestionó en la temporada pasada 15 plazas de toros en el conjunto del panorama nacional, donde destacan los cosos de segunda categoría como Valladolid, Zamora, Ávila, Soria, Huesca y Jaén.

Con esta decisión, el consistorio vuelve a poner en valor la capacidad de la mercantil para diseñar carteles atractivos y desarrollar una gestión profesional. De esta forma, se contribuye al impulso cultural, social y económico de la ciudad, garantizando la continuidad de los festejos taurinos en 2026 con los estándares de calidad alcanzados en los últimos años.

Mirando a la temporada 2026

Por su parte, Tauroemoción ya se encuentra trabajando en la temporada 2026. La compañía ha comunicado que el pistoletazo de salida tendrá lugar en una gran gala de presentación de carteles que se celebrará en los primeros meses de ese mismo año.