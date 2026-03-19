ANOET responde a las acusaciones de 'complot' por la plaza de Zaragoza

La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) ha emitido un comunicado para responder a las acusaciones del presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. Este había señalado que las empresas taurinas actuaron de "mala fe" y en "complot y coordinación" en relación con el concurso por la Plaza de Toros de Zaragoza, llegando a responsabilizarlas de la posible no celebración de la Feria de San Jorge.

Desde ANOET se subraya que el concurso es "absolutamente ilegal", un hecho que, según afirman, ha quedado demostrado por la reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). La asociación defiende que la impugnación del pliego es consecuencia del "legítimo derecho de los empresarios" a recurrir cualquier condición que consideren que no se ajusta a la legalidad vigente.

Un pliego ilegal

La patronal taurina acusa directamente al presidente de la Diputación de intentar "trasladar a los empresarios su error garrafal" en la elaboración del pliego de condiciones. En este sentido, recuerdan que la redacción del documento era su competencia exclusiva y que ha sido un tribunal el que finalmente ha dictaminado que no era conforme a derecho.

Las declaraciones de Sánchez Quero han sido calificadas por la organización como "infundadas y populistas". ANOET considera que estas manifestaciones "van en contra de los derechos legales y constitucionales de toda persona física o jurídica en España".

Un recurso desestimado en 48 horas

La asociación recuerda que hasta nueve empresas de Anoet, que gestionan las principales plazas de primera y segunda categoría, se adhirieron a un recurso de reposición. Este recurso, según explican, habría permitido a la Diputación de Zaragoza abrir el concurso a la libre concurrencia, pero fue desestimado en solo 48 horas "sin argumentar las razones de fondo".

Finalmente, desde ANOET concluyen su comunicado reafirmando que su labor se centra en "evitar las situaciones injustas" y en trabajar para lograr una Fiesta digna, respetable y con futuro.