Las víctimas de Adamuz aplauden que la Fiscalía Europea investigue si hubo malversación de fondos en el mantenimiento de las vías del AVE

La Fiscalía Europea en Madrid va a investigar si ha habido uso fraudulento de los fondos europeos destinados al mantenimiento de las vías del AVE en España. Y si este mal uso del dinero público puede estar detrás del accidente de Adamuz.

Y es que, en teoría, parte de esos fondos tenían que utilizarse para mantener en buenas condiciones, entre otros tramos de Alta Velocidad, el cercano al kilómetro 318 y a la localidad de Adamuz, donde se produjo el accidente. Es decir, que el órgano europeo quiere saber si se ha podido cometer un delito de malversación de los caudales públicos y las ayudas europeas.

Esta noticia llega en la misma semana en que se ha hecho público un informe técnico, incluido en el borrador de la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, en el que se refuerza la hipótesis de la rotura de la vía como causa principal.

Mario Samper viajaba en el vagón número cuatro del Alvia. Regresaba a su tierra, Huelva, después de pasar un fin de semana de ocio en Madrid. Nos cuenta a COPE que se alegra de que se esté investigando a conciencia lo ocurrido: “Nosotros valoramos muy positivamente todas las investigaciones que se hagan. Especialmente, si son desde Europa, bien desde el Parlamento o bien desde la Comisión Europea del Ferrocarril, desde cualquier sitio”.

Samper insiste en que “esto tiene que ser totalmente transparente” y que es necesario que “se llegue hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas investigaciones, para que todo aquel que esté implicado asuma sus responsabilidades, bien morales o bien penales, lógicamente”, insiste.

Mario lleva sin atreverse a coger un tren desde aquel fatídico 18 de enero. Afortunadamente, él puede contarlo y, por eso, desde entonces ha canalizado todos sus esfuerzos para que se conozca qué ha fallado y para que las víctimas de esta catástrofe no caigan en el olvido.

Precisamente, esta decisión de la Fiscalía Europea coincide con la convocatoria de una manifestación por parte de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz.

Será esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, en Huelva. Desde la Estación de tren de la ciudad hasta la Plaza de las Monjas, donde se leerá un manifiesto.

Según nos explica Mario, es una manera de recordar que se haga justicia y, sobre todo, de exigir que esta desgracia no se vuelva a repetir: “Que se sepa la verdad de todo lo que ha ocurrido, que se implementen las medidas necesarias para que la seguridad del ferrocarril sea un hecho y, sobre todo, que no vuelvan a montarse más onubenses en el tren y se queden en la mitad del camino"

Por eso, hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que unan sus voces y participen esta tarde en esta marcha. Y es que, no hay que olvidar, que 46 personas perdieron la vida en este accidente y que 152 resultaron heridas.