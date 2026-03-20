Juanma Castaño avisa de lo que va a gustar la segunda equipación de España en el Mundial 2026: "Se van a forrar, es la más bonita en 30 años"

La expectación en torno a la selección española es máxima a las puertas de un nuevo Mundial. Este viernes se ha dado a conocer uno de los secretos mejor guardados: la segunda camiseta que lucirá el equipo. Horas antes de que se realizara la presentación de la camiseta, el director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, ya había ofrecido un adelanto en su programa que ha disparado el interés.

La camiseta más bonita en 30 años

El periodista no ha dudado en calificar la equipación de manera contundente, generando un gran revuelo entre los aficionados. Durante el programa, Castaño aseguró: "Probablemente, sea la camiseta más bonita que le he visto a la selección española en los últimos 30 años". Una opinión que fue compartida al instante por otros colaboradores en el estudio durante la emisión del programa.

Un diseño 'retro' que arrasará en ventas

Además, Castaño ha revelado que el diseño tiene un aire "retro", un estilo que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Según el comunicador, la camiseta es "preciosa" y está convencido de su potencial comercial: "Adidas va a arrasar con esa camiseta", sentenció, vaticinando un éxito rotundo en las tiendas.