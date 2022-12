Alberto García: "No habrá encerrona de Emilio de Justo en Madrid en 2023"

No habrá segundo intento... por el momento. Emilio de Justo no apostará en 2023 por repetir la gesta de encerrarse con seis toros en la plaza de toros de Las Ventas tras la intentona frustrada el último Domingo de Ramos. Así lo ha confirmado Alberto García, su apoderado, en El Albero de esta semana.

El mentor del diestro cacereño confirmaba en COPE.es que "no va a ser" en 2023, "después de la pretemporada que tuvo a final de campaña y después de haberlo estudiado y analizarlo, creo que el próximo año hay que apostar por ir a Madrid sin esconderse y matando alguna ganadería de las no habituales. Pero la intención es que la encerrona no sea el próximo año"

Pese a todo, Alberto García afirmó estár seguro de que "en un futuro Emilio de Justo volverá a estar anunciado con seis toros en Madrid"