Casas y Amador presentan una feria de aprobado y sin sobresaltos en una gala excepcional

La IV Gala de presentación de los carteles de la feria taurina de Albacete logró que la afición local volviese a disfrutar con una puesta en escena de altos vuelos y que volvió a confirmar que Manuel Amador ha conseguido que este evento sea un excepcional pistoletazo de salida para el abono taurino del mes de septiembre.

Presentado por los periodistas María García y Javier Martínez, esta gala de presentación de los carteles comenzó con un homenaje para el gran protagonista de la noche, el diestro Enrique Ponce. El valenciano, con profunda cercanía hacia Albacete y su afición, reconoció sentirse contento de cómo fue su despedida “y no hay ganas de volver, salvo para participar en algún festival, al que no puedo decir que no”. Ponce añadió en su intervención inicial que se ha marchado “después de 35 años y más de 5.000 toros toreados, convencido de ello, habiendo logrado torear como un día soñé, que es lo más bonito”.

La UTE Casas Amador entregó hasta tres reconocimientos: uno para el propio Enrique Ponce, otro para Castilla-La Mancha Media y un tercero muy especial y con un cheque de 151.245 euros. Esa es la cantidad recaudada del festival taurino “Todos con Letur”, que el pasado febrero se organizó en la plaza de toros de Albacete por iniciativa del empresario Manuel Amador y con la participación desinteresada de grandes figuras del toreo.

La feria taurina en honor a la Virgen de los Llanos, del 8 al 17 de septiembre de 2025 ha apostado por primera vez por un sello de Correos, de 1,40 pesetas, como cartel anunciador de la Feria, siendo la primera vez que sucede esta circunstancia. La idea partió como sugerencia de Javier López Galiacho a la empresa y el nexo con Albacete es innegable ya que tiene al maestro Pedro Martínez "Pedrés" ejecutando una ‘pedresina’.

Los carteles de este año, en conjunto, son cumplidores, con un par de días con mayor tirón y siendo el resto entre buenos y correctos, sin más, echando en falta un mayor remate global, traducido en varios "guiños" como hiciera Emilio de Justo anunciándose con La Quinta estos últimos años.

Así, vistas las diez tardes de toros, nos queda un serial sin sobresaltos -no hay ausencias graves- ni tampoco hay sorpresas. Ni para bien ni para mal. Enfatizando esto último porque, acertadamente, la empresa no ha contado con despedidas de diestros tras tantos y cuantos años que no mejorarían la nota final del ciclo septembrino. Continuando con el análisis de la Feria, las figuras van arropadas entre ellas y ninguna se anuncia con las ganaderías de la diversidad de encastes, lo que hace que las corridas de los "grises" se queden algo descafeinadas.

Están los toreros que por nacimiento u adopción son considerados locales -Pinar, Navalón y Peñaranda- y hace doblete José Fernando Molina, actual triunfador de la Feria de Albacete. Toreros emergentes y triunfadores también se acartelan, contando con Fortes, Fernando Adrián y Borja Jiménez, lo que da más lustre al abono. En resumen, no hay quinta feria mala a la espera de que las buenas expectativas generadas por los hierros anunciados se traduzcan en corridas de encastado juego y de gran trapío. Porque si Albacete es y sigue siendo la gran feria de septiembre -y de las punteras todo el año- es por su elenco ganadero.

feria de albacete 2025

Lunes 8 de septiembre .- Toros del Conde de Mayalde para Fortes, Molina y Samuel Navalón.

Martes 9 de septiembre .- Novillos de Montealto para Manuel Caballero, Aarón Palacio y Nicolás Cortijo, que debuta con picadores.

Miércoles 10 de septiembre .- Novillos de López Gibaja para El Mene, Javier Zulueta y Alejandro Quesada.

Jueves 11 de septiembre . Toros de Santiago Domecq para Sebastián Castella Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez.

Viernes 12 de septiembre .- Toros de Victoriano del Rio para José Mari Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

Sábado 13 de septiembre .- Toros de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, Paco Ureña y Roca Rey.

Domingo 14 de septiembre .- Toros de Los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.

Lunes 15 de septiembre .- Toros de La Quinta para Fernando Adrián, Molina y Alejandro Peñaranda.

Martes 16 de septiembre .- Toros de Jandilla para Daniel Luque, Emilio de Justo y Tomás Rufo.