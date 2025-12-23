Aarón Palacio recibe el ‘Capote de Paseo’ de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2025

El torero aragonés Aarón Palacio ha recibido este lunes el trofeo 'Capote de Paseo 2025' de la Comunidad Autónoma de La Rioja por su faena, el pasado 23 de septiembre, en el sexto toro, en la tercera de la Feria Taurina de San Mateo, de Logroño.

san mateo 2025 Diego Urdiales y Aarón Palacio salen a hombros en una tarde de gran contenido en Logroño

Este es uno de los Trofeos Taurinos Comunidad Autónoma de La Rioja 2025, que ha entregado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y que reconocen la excelencia y el mérito de los profesionales del toreo a lo largo de la temporada taurina en la región, según ha informado el Ejecutivo, en una nota.

El Trofeo ‘Torero de Plata’ se ha concedido al picador Luciano Briceño, por su actuación también el día 23 septiembre en el primer toro.

El Trofeo ‘Divisa de Honor’ ha correspondido al toro 'Naranjero, número 68' de la ganadería Núñez del Cuvillo, que fue el sexto toro de la tarde del 23 de septiembre, que lidió Aarón Palacio, quien abrió la puerta grande de la plaza de la Ribera, junto al torero riojano Diego Urdiales.

Estos reconocimientos, ha detallado el Ejecutivo, "suponen una muestra más del compromiso del Gobierno de La Rioja con la tauromaquia como una manifestación cultural de profunda tradición en la Comunidad, que forma parte de su patrimonio y de su identidad colectiva".

En ediciones anteriores, estos trofeos han distinguido a figuras destacadas del toreo, como Diego Urdiales o Roca Rey, y consolidan "la trayectoria de estos galardones como referente de prestigio en el ámbito taurino".