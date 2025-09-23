Diego Urdiales y Aarón Palacio salen a hombros en una tarde de gran contenido en Logroño

Luis Ruiz Gutiérrez

Diego Urdiales abrió la puerta grande ya con el primero de la tarde, al que cortó dos orejas merecidas por una faena redonda. Salió al tercio ya toreando bien con el capote, a pesar de que el toro parecía entregarse lo justito.

El de Arnedo fue aplaudido ya al dejar muy bien al toro en el caballo y luego al ofrecer la réplica en un quite de Aarón Palacio. Luego no consiguió acoplarse por el pitón derecho, cambió de mano y estuvo más sólido, con tres naturales de poder y mano baja, que remató con otra serie por la zurda con un larguísimo y lento natural jaleado por la plaza. Mató con una estocada fulminante que terminó por darle las dos orejas.

En su segundo se encontró con un toro fijo, noble y muy alto, al que recibió con un largo saludo por verónicas, por un pitón derecho esperanzador; luego empezó por bajo para someter a "Feriante" y lo consiguió, para luego tirar de oficio por los dos pitones, más por el izquierdo, con series correctas pero sin entusiasmar.

Puso la rúbrica con naturales de uno en uno, también sin entusasmo, y terminó con una estocada contraria y un pinchazo, antes del descabello, lo que terminó de silenciar la faena.

El quinto, el último de su lote, un toro noble pero más flojo que sus hermanos, el riojano vio pronto que el toro protestaba y le obligó. Le citó de largo y se lució, al entender bien el tiempo y la distancia que demandaba la faena.

Se centró en el pitón derecho, primero a pies juntos y luego abriendo el compás con lo que dejó pasajes muy puros de su estilo; por el izquierdo se le acabó el gas al toro y Urdiales sacó temple y suavidad, antes de volver al derecho y acabar con suavidad. Mató con una estocada fulminante, con lo que esperaba dos orejas de nuevo, pero esta vez la presidencia fue más tacaña.

Aarón Palacio regresó a La Ribera -en su tercera corrida como matador y en las tres ha salido a hombros- después de triunfar hace dos días y empezó con un primer toro en el que no destacó con el capote y generó dudas en banderillas por ser algo tardo.

Luego se ayudó por bajo y llegó a los tendidos, gracias a un toreo despegado por el pitón derecho, pero fue menos continuo por el izquierdo. Mató con una estocada caída, muy defectuosa y un pinchazo, con lo que acabó sin ningún entusiasmo en la grada.

En el siguiente, un toro noble y encastado, inició con un saludo variado en el capote, con largas cambiadas, faroles, verónicas y alguna chicuelina; en la muleta empezó con un pase cambiado por la espalda en los medios que enganchó a la grada.

Juntó pases por el derecho en dos series a las que faltó unión, lo mismo que por el izquierdo; acertó eso sí, con los ayudados finales, lo que le ayudó a conectar con el público, más por la disposición del joven matador que por su apuesta torera; mató con un pinchazo y una estocada tendida y se llevó una oreja.

En el sexto se encontró a un toro bravo e importante, con codicia y fijeza, que postuló a convertirse en el mejor de la feria.

El joven aragonés lo entendió y empezó rodilla en tierra con el capote, con largas cambiadas con las que se metió al público en el bolsillo; tras un buen lance en el caballo y en banderillas Palacio se fue otra vez de rodillas a los medios para recibir al toro por el derecho, con series de importancia y verdad.

Fueron momentos de emoción por la faena entre un toro bravo y un torero valiente, que cuajó pases por los dos pitones, especialmente por el derecho, de mérito, y enseñó raza. Acabó de ganarse a la plaza con malonetinas muy ajustadas y un natural de cartel; además acertó con los aceros, mató con una estocada certera que hizo que se pidieran las dos orejas de forma unánime.