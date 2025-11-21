María José Majeroni revive el hierro de Sánchez-Cobaleda: "Es una herida que estuvo muy mal cerrada"

La historia de la ganadería brava está llena de relatos de esfuerzo y romanticismo, pero pocos tan significativos como el que afronta actualmente la familia Sánchez-Cobaleda. La ganadera María José Majeroni ha desvelado la titánica labor que llevan a cabo para recuperar el legendario hierro de Sánchez-Cobaleda, un emblema del encaste Vega-Villar (o Cobaleda-Galache, como reivindica la ganadera salmantina) que estuvo a punto de desaparecer. El regreso del semental Batanezón ha sido el catalizador de un proyecto que Majeroni describe como una obligación sentimental: “Es que hay que retomar esta herida que estuvo muy mal cerrada”.

Los saneamientos nos dejaron sin familias, con una incapacidad absoluta" María José Majeroni Sánchez-Cobaleda

El proyecto, según explica la ganadera, es “crear casi de la nada, pero con una historia detrás”. La dificultad es inmensa. Tras la devolución casi inesperada de Batanezón, la familia se ha encontrado con un camino lleno de obstáculos, entre ellos la consanguinidad y la falta de colaboración de otros criadores del mismo encaste. “Gente que tendría este mismo encaste, que encima son familia, nos han puesto las cosas muy difíciles”, lamenta Majeroni. Por ello, avanzan con cautela, lidiando por ahora solo erales para no comprometer el prestigio de un hierro histórico.

Un final que no fue tal

La decisión de deshacerse de la ganadería hace más de una década fue un golpe durísimo, forzado por cuestiones sanitarias que dejaron a la familia sin capacidad de maniobra. “En el saneamiento nos han matado 70 animales, te dejan sin familias, sin la madre del semental, con una incapacidad absoluta”, recuerda Majeroni. Antes de tomar la drástica medida, buscaron sin éxito el apoyo de la administración y la universidad para salvar el legado. La vuelta de Batanezón en 2015 ha reabierto un capítulo que daban por concluido.

Majeroni también reivindica la historia familiar, proponiendo que el encaste se conozca como Cobaleda-Galache, en honor a las dos familias que lo han mantenido durante un siglo, en lugar de los nombres de propietarios que lo tuvieron mucho menos tiempo. Esta lucha es, ante todo, “una inyección de alegría” y la ilusión por recuperar estirpes que corren el riesgo de perderse.

@CastillejodeH La ganadera María José Majeroni Sánchez-Cobaleda

El éxito del Murube a pie

Paralelamente a la recuperación de la línea Vega-Villar, la familia ha cosechado grandes éxitos con su otro hierro, Castillejo de Huebra, de encaste Murube. Han logrado cambiar la percepción de este tipo de toro, tradicionalmente destinado a los festejos de rejones, para posicionarlo con fuerza en el toreo a pie. Fue una “apuesta muy arriesgada pero muy mirando por el espectador”, afirma Majeroni, con el objetivo de aportar diversidad a la fiesta. “A todo el mundo nos gusta el jamón, pero si todo el día comes jamón, acabas un poquito cansado. En la variedad está el gusto”, añade.

El toro de Castillejo de Huebra tiene la entrega como principal virtud" María José Majeroni Sánchez-Cobaleda

La estrategia se basó en abrir la ganadería, tentando con todo tipo de toreros y lidiando más novilladas y corridas en plazas diversas. El buen rendimiento de los animales generó un boca a boca positivo en el sector. “Fue un poco el mundo desde dentro. Los banderilleros, los propios toreros, entre ellos hablaban y eso fue el arranque”, explica. La clave del éxito reside en las cualidades del toro de Castillejo, que rompe con el tópico de que el Murube no humilla. “Yo definiría principalmente al toro nuestro con la entrega como virtud, y la entrega se ve en la humillación, se ve en cómo quiere coger la muleta”, sentencia.