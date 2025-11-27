José María Garzón, tras la concesión de La Maestranza: "Quienes han intentado hacerme daño han sido mis mejores aliados"

El empresario taurino José María Garzón será el encargado de gestionar la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla durante las próximas temporadas. Tras conocerse la noticia, Garzón pasaba esta semana por El Albero de COPE y ha confesado sentirse "muy contento y muy feliz", describiendo la concesión como "el sueño de mi vida".

El empresario ha admitido la emoción sentida en el momento de la llamada, reconociendo abiertamente: "Lloré, por supuesto, y lo digo así de claro. Fue una cosa para mí única", mientras expresaba su agradecimiento a Dios y a la propia Real Maestranza por la confianza depositada en él.

Es el sueño de mi vida José María Garzón

lances de futuro , una nueva dimensión

Para Garzón, gestionar Sevilla supone entrar en "otra dimensión, otra liga", afirmando que "para mí es lo máximo". El trabajo ya ha comenzado y, junto a su equipo, ya está planificando la próxima temporada "supermentalizado, superresponsabilizado para el trabajo y supervisionado", ha asegurado. Este nuevo reto implicará un crecimiento en la estructura de su empresa, Lances de Futuro, para la que ha adelantado que "habrá alguna incorporación más" para hacer frente al volumen de trabajo que requiere una plaza como la de Sevilla.

A pesar de la envergadura del nuevo proyecto, el empresario ha señalado que su intención es continuar al frente de las otras plazas que ya gestiona. "En principio lo que tengo, tengo", ha declarado, aunque matiza que irá analizando la situación "con cabeza y todo con coherencia" para poder atender todos sus compromisos.

El cariño de la afición

Desde que se hizo pública la noticia, José María Garzón ha sentido un "cariño tremendo" por parte de la ciudad y los aficionados. Según ha relatado, las muestras de afecto han sido constantes: "Es incalculable lo que ha sido el teléfono", describe. Esta reacción del público ha sido para él "muy bonita", reforzando la idea de que está viviendo un auténtico "sueño".

La alegría se ha extendido también a su círculo más cercano, como es el caso del torero al que apodera, Juan Ortega, quien, según Garzón, se puso "como loco" de felicidad al conocer la noticia. El empresario ha destacado que su gente "sabe de mi lucha y de mi esfuerzo" para alcanzar este objetivo.

Mirar hacia adelante y sin rencor

Con la vista puesta en el futuro, Garzón se muestra decidido a "tirar para adelante" y a no mirar atrás. Su filosofía es clara: "No meterme en líos ni cosas". De hecho, ha tenido unas sorprendentes palabras para aquellos que en el pasado intentaron perjudicarle, afirmando que "han sido mis mejores aliados, me han ayudado mucho, sobre todo en lo personal y en lo profesional", convirtiendo las críticas en un motor para su crecimiento.

Finalmente, el nuevo empresario de La Maestranza ha querido lanzar un mensaje de unidad, subrayando que su proyecto está pensado para todos los públicos y aficiones. "Esto es de todos, el proyecto es para todos", ha concluido, mostrando su ilusión por esta nueva etapa que ahora comienza en Sevilla.