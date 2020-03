Violeta Mangriñán, la 'famosa' que se cree con derecho de incumplir las leyes en un supermercado

La fama y el poder provocan que en ocasiones, las celebrities, se crean por encima de los mortales, e incluso por encima de la ley. Bajo este pensamiento parece girar la vida de Violeta Mangriñán. Quizás al gran público no le suene su nombre, pero es una de esas chicas que ha saltado al mundo de la prensa rosa gracias a la gran factoría que tiene montada Mediaset para retroalimentarse con personajes creados en sus propios programas.

Violeta, como tantas, comenzó probando suerte en 'Mujeres, Hombres y Viceversa'. De ahí, sus tramas fueron enganchando algunos sectores del público del dating de Mediaset. Este tirón provocó que Violeta fuese saltando de programa a programa, hasta que consiguió saltar a 'Supervivientes 2019'. Ahí protagonizó una apasionada historia de amor con otro concursante que hizo que su fama aumentase. Finalmente Mangriñán debía abandonar el programa por un problema de salud.

Desde entonces ha continuado volviendo como tertuliana en otros programas de Mediaset y volviendo a sus inicios en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Violeta Mangriñán es una de las 'famosas' creadas por Telecinco

Un perro, un supermercado y la delatora de Violeta Mangriñán

Toda esta presencia en televisión ha provocado que Violeta no tenga problemas económicos y que recientemente se haya mudado a una zona exclusiva de Madrid como Valdebebas. En un ático que ella misma se ha encargado de presentar en sus redes sociales, vive con Fabio, su pareja desde 'Supervivientes'.

Además de un piso juntos, la pareja ha comprado (que no adoptado) a un perro de la raza pomerania al que han llamado Canela. Una mascota que la valencia no duda de exhibir en sus redes sociales en cuanto tiene oportunidad.

Esta necesidad de exhibir su vida, le puede costar a Violeta más que un susto, ya que la 'viceversa' ha subido a sus propias redes sociales un story en el que aparece por los pasillos de un supermercado paseando con Canela dentro del carro de la compra.

#POLEMICA Violeta, ha subido una storie con su perra en el @Mercadona... Os lanzamos encuesta: ¿Ves normal que esto suceda?



�� NO

❤️ SI



¡Os leemos!



Gracias a @latatarosalia por facilitarnos el vídeo. #TardeEstrellada7



pic.twitter.com/9qWv1AamSt — Tarde Estrellada (@TardeEstrellada) March 2, 2020

Todo podría parecer normal sino fuera que la legislación, la ley, no admite a animales dentro de supermercados, al considerar antihigiénico la presencia de animales cerca de comida que posteriormente será destinada para consumo humano, algo que parece que a Violeta Mangriñán parece darle bastante igual.

Además de incumplir las normas, comparte su irresponsabilidad en redes sociales. A pesar de su posición de 'famosa' y personaje público, esto no le eximir de sus responsabilidades legales como a cualquier persona normal.

Esta actitud no ha sentado bien un gran grupo de personas que han visto la stories en Instagram de Violeta y que no han dudado en compartir su descontento en redes. Es el caso de la usuaria de Twitter @latatarosalia, quien compartía el vídeo de Mangriñán mencionando a la empresa de supermercados preguntando si la mascota podía estar. La respuesta de la empresa era clara, no. Pidiendo si se podía identificar el supermercado en el que se había infligido las normas.

Esta conversación en redes no ha debido sentar del todo bien a Violeta, ya que ella misma se encargaba de compartir los mensajes insultando a la persona que le había delatado para posteriormente borrar lo publicado: "Hay gente gilipoller y luego está esta chica... que ya es otro level", escribía en sus redes sociales.

Y esta es la educación que os da vuestra idola. En vez de admitir que te has equivocado cojes y me insultas. Es como si digo : Hay muñecas de plástico y luego estás tú ����‍♀️ pic.twitter.com/09CdAlwxEI — Venenosa �� (@latatarosalia) March 2, 2020

Desde luego, la infracción de Violeta no es tan grave al tratarse de un perro pequeño, bien cuidado y dentro de una bolsa. Lo que si ha dejado más que desear son las formas que esta 'famosa' gasta y que sirven como ejemplo a tantas personas jóvenes que conformarán la lista de sus seguidores.