La desagradable broma que ha sufrido Violeta de Supervivientes en redes sociales

Desde el minuto uno tras su salida de 'Supervivientes', Violeta Mangriñán, ha generado polémica. Además de todos los frentes abiertos, amorosos y familiares en relación a su persona se ha sumado uno más en relación a su muerte.

Ha tenido que dar la cara y explicar que nada de lo que contaba la supuesta noticia de 'El País' era verdad.

El titular de la noticia falsa era el siguiente: “Violeta se suicidad tras la presión mediática y las críticas a su salida de Supervivientes”. Además de la presión por redes sociales, el medio digital aseguraba que había fallecido con motivo de una sobredosis de 'Diazepam'.

Tras conocerse este 'fake', la ex superviviente ha compartido con todos sus seguidores de Instagram su reacción, donde ha dejado muy claro que no le ha pasado nada y que se encuentra perfectamente. Además, ha dejado un comentario que dice que se 'reía por no llorar'.

Tras lanzar la noticia falsa, el testimonio que supuestamente recogen al enterarse de la 'supuesta muerte' es el de su manager y representante quien contaba entre lágrimas cuál había sido el motivo de su fallecimiento y con ello la despedida previa. Tras conocer la noticia, Violeta añadió: “no estaba muerta estaba de parranda”.

Violeta, además de ser conocida por los programas MYHYV y Supervivientes, es conocida también por la relación que actualmente tiene con el italiano Fabio, también ex concursante del reality 'Supervivientes'.

La pareja ha dado rienda suelta a su amor y ha mostrado en todo momento su evolución. Han compartido con sus seguidores sus peleas, sus reconciliaciones y sus celos. Parece que fuera de la isla esta relación de amor va a continuar ya que se les ve muy enamorados, de hecho, tras la final de Supervivientes, acudieron al plató de Mujeres y Hombres y Viceversa, y hasta se enfrentaron a las duras palabras de Julen, ex novio y ex tronista de dicho programa.