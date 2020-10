Unos hermanos descubren los detalles de su encuentro con Fernando Simón en Mallorca: "No era fake"

El episodio de Planeta Calleja protagonizado por Fernando Simón no ha dejado de generar comentarios durante los últimos días. En él, se dio un momento muy especial para el epidemiólogo: la posibilidad de conocer a sus ídolos, los hermanos Pou.

A Simón le encanta la escalada. De ahí que lo pasase en grande al compartir unos minutos en Mallorca con dos de los escaladores más famosos y prestigiosos de España. “Es la primera vez que le vi que se quedó sin palabras, era como un niño viendo a Messi o a Cristiano Ronaldo. Sus ídolos estaban allí, fue un momento muy bonito”, reconoció Jesús Calleja al hablar públicamente de su aventura junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. EFE/Fernando AlvaradoUSR_PMU

Unos hermanos descubren los detalles de su encuentro con Fernando Simón

A raíz de la devoción que siente por los hermanos Iker y Eneko Pou, Simón ha aparecido en público con la mascarilla de los escaladores en alguna ocasión. Como la buena sintonía fue generalizada, los deportistas han aprovechado para explicar cómo fue su encuentro con Simón. Lo han hecho a través de Instagram:

“¡No era un fake, era de verdad!

Muchos llevabais tiempo con la mosca detrás de la oreja a cuenta de la mascarilla que con nuestro logo luce Fernando Simón en las reuniones institucionales y ruedas de prensa.

Pues bien, a raíz de nuestra intervención en el ultimo #planetacalleja , desarrollado en Mallorca y donde escalábamos junto a Jesús (@jesuscallejatv) y Fernando, surgió una bonita sintonía que ha hecho que el famoso epidemiólogo decidiese comparecer con nuestra mascarilla.

Podía haber elegido una de un gran equipo de fútbol o algo más formal, pero que haya elegido comparecer con la nuestra, creemos que da una idea del amor que Fernando siente por la montaña y todo lo que esta representa.

¡Gracias doctor por el detalle! ¡Y gracias también a los Calleja (@kikecallejatv) por regalarnos un día tan especial”.

La afición de Fernando Simón por la escalada es conocida desde hace meses. “Mi trabajo es muy intenso, son muchas horas que exigen muchísima concentración en muchos temas. El rato que estoy escalando me olvido de absolutamente todo, desaparece el mundo”, reconoció en una entrevista para Desnivel.

“No lo sé, es como desaparecer del mundo habitual y entrar en otro que me satisface, me llena, me gusta, me hace olvidarme de todas las presiones que habitualmente tengo. Me emociona”, admitió también Simón entonces. Quién le iba a decir que gracias a la televisión acabaría conociendo a sus ídolos.