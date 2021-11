Toñi Moreno sorprende a Bertín Osborne con un detalle que le relaciona con su hija: “¿A mí?”

La periodista Toñi Moreno sorprendía esta semana al presentador, Bertín Osborne, al revelarle un detalle sobre su hija Lola, de 2 años de edad, que dejaba al cantante con la boca abierta. Una broma que, además, arrancaba las risas del público en el día en el que la ex presentadora de 'Viva la Vida' o 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se sentaba en el sillón del programa de Canal Sur para repasar su carrera y sincerarse sobre su vida personal actual en su nueva faceta como madre.

Y es que la periodista andaluza vive una nueva etapa en su vida y, en concreto dentro de los platós de Mediaset. Hace poco más de dos meses el grupo mediático anunciaba que Toñi Moreno se convertiría en colaboradora de 'Cuatro al día'. El programa de las tardes de Cuatro, que volvía con Joaquín Prat al mando, contará con ocho nuevas incorporaciones en la próxima temporada, entre las que se encuentran la presentadora de Telecinco, que cambia de cadena y de papel dentro de la pequeña pantalla.









Toñi Moreno, el detalle de su hija y Bertín



La propia Moreno sorprendía al presentador de Canal Sur con un comentario justo nada más sentarse en la mesa de los invitados de 'El Show de Bertín': “No tengo otro lugar donde pedirte la pensión alimenticia de la niña, que no hago más que mandarte burofax y burofax”, comentaba la presentadora de Telecinco. Ante la extrañeza del cantante, Moreno explicaba: “La niña es clavada, lo juro”. “Ah, ¿a mí?”, respondía contrariado Osborne.

“Claro. Tienes muy mala memoria, eh”, le pinchaba la invitada al entrevistador, que no podía contener la risa. “Un día me dijiste que se parecía a mí pero, ¿sigue?”. “Clavada, es alta, es rubia, a mí no se parece. En enero va a cumplir dos años, y me dije: tengo que ir a casa de Bertín a ver cuando me pasa la pensión”, concluía con la ironía Toñi Moreno, al comentar el increíble parecido de su hija Lola con Bertín. Un comentario que no deja de ser una broma entre ambos.









Toñi Moreno, tras la maternidad



El pasado mes de diciembre, cuando la periodista acababa de ser madre, pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde explicaba cómo se sentía tras recibir todo el apoyo en redes sociales tras el embarazo y todas las ocasiones en las que ha sido Trending Topic. Cuando entrevista a alguien “intento ponerme en su situación porque soy muy emocional”. Y de todos los programas que ha hecho, el que más necesario siente es “Tiene Arreglo”, porque es un programa “donde nos contagiamos de ilusión”. Y su padre, que “pasaba olímpicamente de mi y la tele, pues le llegaba”.

La maternidad le ha llenado de miedos. “Tengo una sensación de que no me puede pasar nada, ni siquiera soy capaz de coger un ascensor, vaya a ser que se pare”. Y tuvo un embarazo complicado: “tuve todo lo que pone en google y me hinché a pepinillos, que ahora no los puedo ni ver”. Escribir este libro es para contar la parte buena, y el posparto duro que tienen muchas mujeres, pero sobre todo para que pase lo que pase, la opción sea “tirar palante”.

