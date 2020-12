Toñi Moreno: “Estoy aquí por pura vocación”

Empezó a trabajar en la televisión local con tan solo 14 años, y a pesar de su pasión por la comunicación, empezó también la carrera de derecho, hasta que su vocación de reportera le hizo aparcar la carrera.

Desde entonces han pasado 30 años, en muchas facetas diferentes. Confiesa que cada día es como empezar de cero y se ha abierto en canal en un libro, Madre después de los 40: la verdad del cuento, para hablar de lo que ha significado ser madre. “Escribí el libro con las hormonas del postparto y en el confinamiento”. Lo que quiere decir, que casi pide no publicarlo.

Cuando es trending topic en una red social, “casi no me lo creo mucho, porque luego vienen las vacas flacas”. Resulta que se fijaba mucho en Carlos Herrera, “en la gente con talento, y la oportunidad de hablar con todo tipo de gente nos enriquece muchísimo”. Cuando entrevista a alguien “intento ponerme en su situación porque soy muy emocional”. Y de todos los programas que ha hecho, el que más necesario siente es “Tiene Arreglo”, porque es un programa “donde nos contagiamos de ilusión”. Y su padre, que “pasaba olímpicamente de mi y la tele, pues le llegaba”.

La maternidad le ha llenado de miedos. “Tengo una sensación de que no me puede pasar nada, ni siquiera soy capaz de coger un ascensor, vaya a ser que se pare”. Y tuvo un embarazo complicado: “tuve todo lo que pone en google y me hinché a pepinillos, que ahora no los puedo ni ver”. Escribir este libro es para contar la parte buena, y el posparto duro que tienen muchas mujeres, pero sobre todo para que pase lo que pase, la opción sea “tirar palante”.