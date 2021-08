Toñi Moreno corta de emergencia a Ortega Cano por lo que iba a decir de Gloria Camila: “Pausa para publicidad”

La presentadora del programa especial de Telecinco 'Viva el Verano', Toñi Moreno, tenía este viernes un momento de los más inesperado con su invitado, el torero José Ortega Cano, cuando este se lanzaba a hablar sobre su hija con Rocío Jurado, Gloria Camila. Una extensa entrevista en la que el diestro ha tenido tiempo para compartir cámara con su pareja y colaboradora de la cadena, Ana María Aldón, pero en la que casi mete la pata, si no fuera porque la presentadora le paraba los pies con la excusa de una pausa publicitaria.

Una charla en la que Ortega Cano ha tenido oportunidad de zanjar varios temas personales por los que le estaban preguntando desde hace tiempo, como los ataques de su hijastra, Rocío Carrasco, durante la docuserie que Mediaset ha estrenado bajo el título 'Rocío, contar la verdad para estar viva'. Incluso el torero ha querido bromear con un supuesto romance con la ya ex mujer de su compañero de profesión, Enrique Ponce, y que este mismo habría frustrado en el último momento.









Toñi Moreno corta de urgencia a Ortega Cano



En un momento de la entrevista, la presentadora y sustituta de Emma García en la etapa de verano, preguntaba en 'Viva la vida' a Ortega Cano por cómo está viendo a su hija, Gloria Camila. El torero, ilusionado, se mostrado orgulloso de lo que ha conseguido la hija que comparte con Rocío Jurado. “Ha estudiado, ha sacado su carrera de diseño de moda, ha hecho un máster...” “Y tiene el genio de Rocío”, le interrumpía Toñi Moreno entre risas.

Pero, en ese momento, a Ortega Cano se le escapaba un detalle entre tanto cumplido que no esperaba que causara tal reacción en la comunicadora: “Esta en el rodaje de 'Dos vidas'” Y es que la joven se encuentra inmersa en la producción de la ficción televisiva que emite TVE y que ha sido creada por Josep Cister Rubio.

El corte de #ToñiMoreno a #OrtegaCano para que no hable de la serie de #GloriaCamila en “otra cadena” pic.twitter.com/ovJgnxcZYt — TVMASPI (@sebas_maspons) August 20, 2021









En ese momento, Moreno salía al paso: “Tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad que me viene muy bien porque ibas a nombrar una serie de otra cadena y me van a... Así que, te he cortado en el momento” le decía entre carcajadas de ambos. Y es que la serie ocupa el espacio de sobremesa de la cadena pública, compitiendo así con Sálvame.





La verdadera relación de Ortega Cano con Rocío Carrasco



Respecto a la relación actual que mantienen, el torero ha confirmado que no ha llamado a Rocío. "No me he planteado llamarla, quiero ver qué pasa con la familia en el documental, quiero dar un tiempo al tiempo", decía haciendo referencia a la segunda parte de la docuserie que se estrenará en las próximas semanas. Además dejaba una petición de unión en la familia. "A mí lo que me gustaría es que la familia se uniera, te lo digo de corazón. Yo creo que ahí... no creo que haya obligación de verse todos los días, el día que sea necesario, pero yo creo que las cosas se pueden hacer", expresaba sincerándose.

Por último ha asegurado que no tiene por qué pedir perdón a Rocío, ya que a su parecer no se ha portado mal con ella. "Yo no lo he hecho nada como para tener que pedirla perdón, te lo juro por lo más grande que hay en el universo, pero no. Nuestra relación ha sido siempre muy bonita, desde bien niña ella me tenía un cariño especial", eran las palabras de Ortega Cano.