Ortega Cano rompe su silencio y destapa su verdadera relación con Rocío Carrasco: "No soy consciente"

Ortega Cano se ha mantenido, desde el arranque de la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, al margen de la vorágine mediática. Precisamente por eso, ha sorprendido a la audiencia por su intervención telefónica en 'Viva la Vida'. Este sábado, el diestro ha resuelto numerosas incógnitas. Una de ellas es la relación actual que mantiene con Rocío Carrasco y por qué se distanciaron.

"No soy consciente del motivo porque no hemos tenido trato, se cortó hace mucho tiempo. Si uno deja de hablarse por lo que sea, quizás tiene un motivo y lo desconozco, pero no soy consciente porque no hemos tenido esa vinculación", ha indicado en Telecinco. Además, Ortega Cano añadía que la sigue queriendo "como si viviera su madre. Le deseo lo mejor, tenga suerte y sea feliz".









Su mujer, Ana María Aldón, escuchaba atentamente todo lo que decía su marido visiblemente emocionada.

Respecto al posible enfrentamiento que habría tenido el torero con Fidel Albiac en Houston, esta ha sido su respuesta. "Yo quise dar a entender que, a partir de ese momento (cuando Fidel entra en la vida de Rocío), cambió la vinculación entre ella y la familia", ha asegurado. Por tanto, no ha aclarado con exactitud si esa confrontación se produjo pero da a entender que sí sucedió.

Asimismo, Ortega Cano también ha tomado postura sobre la vuelta de Rocío Carrasco a televisión para contar su verdad. "Ella es libre para hacer lo que quiera, otra cosa es que sea o no acertada. No lo comparto, pero lo respeto".









Otra de las dudas que ha despejado es por qué invitó a Antonio David Flores a su boda con Ana María Aldón. "Era con el deseo de que estuviera allí los hijos, así como otros miembros de la familia. Era una situación difícil pero bonita por el cariño que les tengo. Eso no significa que yo tenga nada en contra de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac".

De este modo, el torero ha dejado a la audiencia atónita ante la pantalla por la cantidad de dudas que ya se han resuelto. Los espectadores ya han descubierto cuál es su verdadera relación con Rocío Carrasco, la opinión que tiene de la docuserie y otros asuntos.

¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido para José Ortega Cano las palabras de Rocío Carrasco en Telecinco?

José Ortega Cano está viviendo el documental de Rocío Carrasco, 'Contar la verdad para seguir viva', con perspectiva. El torero no está siguiendo con especial atención las declaraciones de la hija de Rocío Jurado porque su médico le ha recomendado estar lo más tranquilo posible y no le viene bien alterarse. Y lo cierto es que mejor que no lo haga, porque aunque todavía no haya hablado largo y tendido de él, sí que ha confirmado, ya que su boda con la más grande no fue un acierto.

En estos momentos en los que Ortega Cano necesita más que nunca a su familia, se apoya completamente en su mujer. Ana María Aldón no se ha separado ni un solo momento de su marido, dándole todo su amor y apoyo, y siendo su bastón en un momento muy delicado para él. También lo defiende, incluso, a capa y espada en 'Viva la Vida' cada fin de semana, como ha ocurrido este domingo.