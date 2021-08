Ortega Cano vuelve a Telecinco y aclara su verdadera relación con Rocío Carrasco: "Lo juro por lo más grande"

Telecinco anunciaba hace unos días que este viernes prescindiría del 'Deluxe' para dejar hueco a un nuevo espacio presentado por Toñi Moreno, al que llamaban 'Viva el verano'. Esta entrega emitida en prime time, ha contado con la presencia de José Ortega Cano, que ha respondido a preguntas sobre su vida personal y ha hablado largo y tendido sobre Rocío Carrasco y su docuserie.

Mediaset daba una gran sorpresa al dar el prime time de la noche del viernes a Toñi Moreno con una secuela de 'Viva la vida'. La catalana presenta actualmente el programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco, con una muy buena acogida por parte de la audiencia, motivo más que suficiente para que Telecinco haya dado vacaciones al 'Deluxe' para apostar por un nuevo espacio que ha contado con Ortega Cano y su mujer en directo, junto con otros invitados, todos ellos rostros habituales de la casa, como las hermanas Campos y Tom Brusse.





El diestro ha reconocido que guarda mucho cariño a la hija de la que fuera su mujer, Rocío Jurado. "Yo he querido muchísimo a Rocío Carrasco, pero ella no ha recurrido a mí cuando le ha ocurrido eso que ha contado", decía aludiendo a la docuserie. Y tenía unas palabras con mención a Jurado, "a su madre lo que más le gustaba era ver a la familia unida. Cuando yo fui a Barcelona estaban los dos tirados en el piso y me puse a buscar una casa, a la hora tenían una casa alquilada para ellos".

Además ha querido hacer una alusión explícita a las palabras que Carrasco dijo sobre él en uno de los capítulos de la serie. "Todo lo que yo he vivido con Rocío no se puede quebrantar de esta manera, el tiempo te va dando la razón si la tienes, así de claro. En Miami, en todos los sitios donde hemos estado ha estado súper enamoradísima, me trataba como un niño... o sea un amor tremendo, tremendo por dios y por la virgen, más tremendo todavía. No lo entiendo, en el fondo yo creo que ella me tiene cariño, estaba haciendo... no lo sé, estaría haciendo un programa de muchas horas, no lo sé", decía intentando justificar las declaraciones de la hija de la más grande.

Respecto a la relación actual que mantienen, el torero ha confirmado que no ha llamado a Rocío. "No me he planteado llamarla, quiero ver qué pasa con la familia en el documental, quiero dar un tiempo al tiempo", decía haciendo referencia a la segunda parte de la docuserie que se estrenará en las próximas semanas. Además dejaba una petición de unión en la familia. "A mí lo que me gustaría es que la familia se uniera, te lo digo de corazón. Yo creo que ahí... no creo que haya obligación de verse todos los días, el día que sea necesario, pero yo creo que las cosas se pueden hacer", expresaba sincerándose.

Por último ha asegurado que no tiene por qué pedir perdón a Rocío, ya que a su parecer no se ha portado mal con ella. "Yo no lo he hecho nada como para tener que pedirla perdón, te lo juro por lo más grande que hay en el universo, pero no. Nuestra relación ha sido siempre muy bonita, desde bien niña ella me tenía un cariño especial", eran las palabras de Ortega Cano.

